Казахстан проиграл Швеции на ЧМ по бенди

Полуфиналы и матчи за 7-8 и 5-6 места состоятся в пятницу, 4 февраля, финал и матч за 3 место пройдут 5 февраля.

Чемпионат мира по хоккею с мячом — ежегодный турнир, проводящийся с 1957 года. Чаще всего на нем побеждала сборная России, если считать ее правопреемницей побед сборной СССР — суммарно эти две сборные выиграли 24 мировых первенства, из них десять золотых комплектов — на счету собственно сборной России. Если же считать победы только одной сборной, то впереди всех по количеству побед в ЧМ — шведы (11 раз), еще один раз российско-шведскую гегемонию нарушали финны.



