Казахстан проиграл Швеции на ЧМ по бенди
1 февраля 2017, 09:44
Поражение от хозяев льда стало вторым для казахстанской команды на нынешнем чемпионате мира.
Национальная мужская сборная Казахстана по бенди (хоккею с мячом) во вторник уступила сборной Швеции со счетом 4:8 во втором своем матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в шведском Сандвикене.
Голами у казахстанской команды отметились Сергей Почкунов (на его счету два мяча), Олег Пивоваров и Александр Насонов. В понедельник, в своем стартовом матче чемпионата мира казахстанцы проиграли сборной России со счетом 2:9.
В заключительном матче группового этапа сборная Казахстана в среду, 1 февраля, встретится со сборной Финляндии, у которой после двух матчей — также два поражения: 29 января финны проиграли шведам со счетом 2:8, а во вторник уступили россиянам — 2:6.
Сборные Казахстана, России, Швеции и Финляндии традиционно входят в группу А мирового первенства, в группе В выступают сборные Белоруссии, Германии, США и Норвегии. Все эти восемь команд после окончания группового этапа встретятся между собой в четвертьфиналах.
Победитель группы А будет играть в четвертьфинале с последней командой группы В, вторая команда группы А — с третьей командой группы В и наоборот. Четвертьфиналы стартуют в четверг, 2 февраля, пока Казахстан, занимающий последнее место в своей группе, выходит на норвежцев, одержавших две победы в группе В.
Полуфиналы и матчи за 7-8 и 5-6 места состоятся в пятницу, 4 февраля, финал и матч за 3 место пройдут 5 февраля.
Чемпионат мира по хоккею с мячом — ежегодный турнир, проводящийся с 1957 года. Чаще всего на нем побеждала сборная России, если считать ее правопреемницей побед сборной СССР — суммарно эти две сборные выиграли 24 мировых первенства, из них десять золотых комплектов — на счету собственно сборной России. Если же считать победы только одной сборной, то впереди всех по количеству побед в ЧМ — шведы (11 раз), еще один раз российско-шведскую гегемонию нарушали финны.
На счету казахстанской сборной — шесть бронзовых комплектов мировых первенств, причем четыре из них были завоеваны на четырех подряд ЧМ, в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах. В прошлом году в матче за третье место планетарного первенства, проходившего в феврале, казахстанская команда уступила шведам со счетом 0:4.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik
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