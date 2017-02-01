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Новости за сегодня

Казахстан в этом году планирует вступить в Комитет по инвестициям ОЭСР

 

Казахстан планирует уже в этом году вступить в Комитет по инвестициям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сегодня заявил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы активно работаем с этой организацией. Мы вступили в один из комитетов ОЭСР - это Комитет по конкуренции. В этом году планируем вступить в Комитет по инвестициям. Будем присоединяться к определённым правовым инструментам, то есть документам ОЭСР. Это достаточно хорошая, последовательная и институциональная системная работа по улучшению инвестиционного климата. И она тоже будет продолжена», - сказал Сулейменов в ходе пресс-конференции в Астане после заседания Правительства.

Также глава МНЭ РК озвучил основные направления ежегодного Послания Президента народу Казахстана. Он напомнил, что в стратегическом документе «прозвучала чёткая установка на приведение нашего законодательства к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)». Ранее сообщалось, что в Казахстане будет создана нацкомпания, которая будет заниматься привлечением инвестиций.

 

 

1 февраля 2017, 09:48
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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