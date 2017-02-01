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Новости за сегодня

Комитет Мажилиса рассмотрел вопрос о состоянии и развитии оборонной промышленности в Казахстане

 

Сегодня в Мажилисе состоялось тематическое заседание Комитета Палаты по международным делам, обороне и безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Тема - «О состоянии и развитии оборонной промышленности в Республике Казахстан». В заседании приняли участие депутаты Мажилиса, руководство министерств оборонной и аэрокосмической промышленности, обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, других заинтересованных ведомств, а также руководство и представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Открывая заседание, председатель профильного Комитета Маулен Ашимбаев подчеркнул актуальность рассматриваемой темы с учетом особого внимания, уделяемого Главой государства, Верховным главнокомандующим Н. А. Назарбаевым вопросам обороноспособности и развития оборонной промышленности.

С докладом перед депутатами выступил Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов, который рассказал о состоянии и перспективах развития оборонно-промышленного комплекса и особое внимание заострил на необходимости совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере, в частности внесения поправок в Закон РК «О государственном оборонном заказе».

Также с докладами выступили заместитель министра обороны генерал-лейтенант Окас Сапаров, генеральный директор АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» Куаныш Бишимов и генеральный директор АО «Зенит» Вячеслав Валиев.

В ходе обсуждения участники заседания обсудили проблемы большинства предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса, в числе которых изношенность основных фондов, недостаток оборотных средств, отсутствие подготовленных высококвалифицированных кадров, и пути их решения. Ключевым элементом динамичного развития отрасли должно стать соответствующее законодательное обеспечение, учитывающее как позицию оборонных предприятий, так и интересы заказчиков оборонной продукции - наши Вооруженные Силы и силовые органы.

Подводя итоги заседания, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Маулен Ашимбаев отметил важность состоявшегося полезного и конструктивного обсуждения, в ходе которого до депутатов были доведены точки зрения как министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, так и заказчиков оборонной продукции, а также самих производителей.

По итогам Комитет принял соответствующие рекомендации, которые будут направлены в адрес Правительства.

 

1 февраля 2017, 09:45
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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