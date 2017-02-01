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Премьер Новой Зеландии объявил о проведении в сентябре парламентских выборов

1 февраля 2017, 09:51

Билл Инглиш выразил уверенность в победе Национальной партии, которая находится у власти последние восемь лет.


Очередные парламентские выборы в Новой Зеландии пройдут 23 сентября нынешнего года. Об этом в среду объявил премьер-министр страны Билл Инглиш, выразив уверенность в победе возглавляемой им Национальной партии, сообщает ТАСС.

Выборы в Новой Зеландии должны проходить не реже одного раза в три года, при этом определение точных дат их проведения является прерогативой правящей партии. Инглиш пояснил выбор 23 сентября тем, что с момента последних выборов (20 сентября 2014 г.) пройдет почти три года.

В течение последних восьми лет у власти в Новой Зеландии находится Национальная партия, побеждавшая в 2008, 2011 и 2014 годах. Все эти победы она одерживала под руководством Джона Ки, который в декабре прошлого года неожиданно объявил о решении оставить пост премьер-министра и уйти из политики. Ему на смену пришел Билл Инглиш, ранее работавший министром финансов Новой Зеландии.

Фото: ImhoTour.ru




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