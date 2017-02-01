В тюрьмах РК будут преподавать теологи

На заседании Правительства глава Кабмина Бакытжан Сагинтаев в свете Послания Президента РК дал поручения по усилению мер борьбы с терроризмом и борьбе с коррупцией, передает корреспондент Zakon.kz.

«Еще один приоритет - безопасность и борьба с коррупцией. Правительству поручено обеспечить работу по имплементации лучшей практики и рекомендаций ОЭСР в процессе институциональных реформ. Работа в этом направлении уже начата, каждый министр должен достичь результата», - сказал он.

Далее премьер отметил, что следующий блок вопросов в этом направлении касается защиты частной собственности, верховенства права и обеспечения равенства всех перед законом.

«Министерству юстиции совместно с заинтересованными госорганами необходимо провести соответствующую работу» - указал он.

Б. Сагинтаев сообщил, что также необходимо продолжить законодательное обеспечение и усиление мер борьбы с терроризмом.

«Президент ставит задачу по формированию нулевой терпимости к любым действиям, связанным с радикальным проявлением, в особенности религиозных отношений. Поручаю Министерству по делам религий и гражданского общества принять меры по предупреждению и пропаганде религиозного экстремизма, вести постоянную разъяснительную работу в обществе. Калмуханбет Нурмуханбетович (Касымов, министр внутренних дел), в местах лишения свободы нужно организовать работу теологических и реабилитационных служб с осужденными лицами. Все эти и другие меры должны быть учтены в разрабатываемом по поручению главы государства программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму», - подчеркнул Премьер.

В то же время он отметил, что борьба с киберпреступностью - важное направление.

«Поручаю Министерству обороны и космической промышленности, информации и коммуникации обеспечить совместно с КНБ создание системы «Киберщит Казахстана». Президент поручил усилить работу по выявлению и искоренению причин и предпосылок и предупреждению коррупции. Ключевым вопросом здесь является совершенствование системы госзакупок. Поручаю Министерству финансов внедрить единую систему госзакупок по принципу централизованной службы. Также нужно пересмотреть подходы по проведению закупок в квазигосударственном секторе и сфере естественных монополий. Даурен Аскарбекович (Абаев, министр информации и коммуникации), вам необходимо подключится к вопросу информирования и разъяснения мер противодействия и формирования нетерпимости к коррупции через интернет и соцсети», - указал глава Кабмина.

Премьер напомнил, что в Послании народу Казахстана Главой государства определены задачи глобального уровня для Третьей модернизации Казахстана, в том числе Правительству поручено разработать стратегический план развития до 2025 года под названием «Национальная технологическая инициатива Казахстана».

«Министерству национальной экономики необходимо незамедлительно приступить к работе по подготовке плана», - распорядился Б. Сагинтаев.

Он поручил Кабмину разработать также общенациональный План реализации Послания Главы государства, который Правительство должно принять 7 февраля.

«Тимур Муратович (Сулейменов, министр национальной экономики РК), подготовьте общенациональный План реализации Послания Главы государства народу Казахстана и внесите в кратчайшие сроки в правительство проект указа Главы государства. Также необходимо установить конкретных должностных лиц, ответственных за исполнение поручений президента, и взять на жесткий контроль своевременное исполнение послания. Общенациональный план мы должны обсудить и принять 7 февраля», - заключил глава Кабмина.

Ксения Давыдова, Астана