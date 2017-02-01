В Казахстане началась комплексная аттестация служащих корпуса «Б»

В числе первых тестирование проходят работники Администрации Президента, Канцелярии Премьер-министра, руководящий состав центрального и местного уровней.

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции начало проводить комплексную аттестацию служащих корпуса «Б», в рамках которой планирует выявить служащих, способных эффективно выполнить возложенные на них задачи, сообщает Zakon.kz.





«Поэтому в отличие от предыдущих аттестаций, мы будем определять не теоретический уровень, а наличие у служащих знаний и навыков, необходимых для результативной деятельности, - говорится в сообщении ведомства.- Достичь этого позволит тестирование по компетенциям, которое стартует сегодня».





В числе первых тестирование проходят работники Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, руководящий состав центрального и местного уровней. Всего 660 человек.





В дальнейшем тестирование пройдёт на основании графиков, размещенных на сайте агентства.





«По итогам тестирования аттестуемым будет выдано заключение об оценке их личных компетенций. Оно станет основой при проведении следующего этапа – собеседования», - отметили в агентстве. - Для обеспечения бесперебойной работы государственного аппарата и удобства служащих, мы проработали возможность прохождения тестирования в онлайн режиме».





Так, служащие отдаленных населенных пунктов будут проходить этапы аттестации, не выезжая из своего населенного пункта.





Более подробную информацию об этом можно найти на сайте Агентства kyzmet.gov.kz. Там же размещены видеоинструкции о порядке её прохождения.



