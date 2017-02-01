Б.Сапарбаев: Мы приложим все усилия для исполнения поручений Главы государства

В своем выступлении аким области Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что Послание Главы государства и решение о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти имеют историческое значение для нашей страны.

В акимате Актюбинской области состоялся актив области, посвященный разъяснению основных положений Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Отметим, что сегодня в регионе был утвержден план мероприятий по разъяснению Послания Лидера нации народу РК, передает пресс-служба акима области.





В мероприятии приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев, главный инспектор администрации Президента РК Шалкар Байбек, депутаты городского и областного маслихатов, руководители государственных органов и учреждений, общественных объединений, предприниматели и др.





В своем выступлении аким области Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что Послание Главы государства и решение о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти имеют историческое значение для нашей страны.









- За минувшие 7 дней Глава государства дважды выступил с обращениями к народу Казахстана. В первом своем обращении Нурсултан Абишевич сообщил о передаче некоторых президентских полномочий Правительству и Парламенту. Сегодня Президент обратился с Посланием к народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Вы хорошо знаете о том, что Казахстан добился огромных достижений благодаря политической воле Президента. Это послание отличается от других, поскольку оно направлено в основном на повышение конкурентоспособности нашей страны, внедрение инноваций и новых технологий, - сказал Бердыбек Сапарбаев.





В ходе актива были разъяснены основные положения Послания Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Акимом области были освещены основные приоритеты стратегического документа и пути реализации масштабных задач, обозначенных Главой государства.









Бердыбек Сапарбаев сообщил, что в целях исполнения поручений Главы государства в регионе будет усилена работа по геологоразведке. Будет продолжена работа по созданию сельскохозяйственных кооперативов, повышению уровня переработки продукции. На сегодня создано 104 кооператива, планируется, что в скором времени в каждом районе области будут действовать молоко- и мясоперерабатывающие цеха.





- Необходимо внедрение новых технологий в каждой отрасли сельского хозяйства, увеличение площади орошаемых земель. Если в 2015 г. площадь орошаемых земель составляла 12 тыс. га, то в 2016 году увеличилась до 18 300 га. Кроме того, разработано ПСД на восстановление 19 500 га. орошаемых земель. К 2018 году планируем увеличить площадь орошаемых земель до 40 тыс. га, - отметил аким области.









Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что область приложит все усилия для выполнения поручения Главы государства об увеличении экспорта продовольственных товаров, эффективной реализации жилищной программы «Нұрлы Жер» и Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, развитии транспортного сообщения больших городов с ближайшими населенными пунктами, государственно-частного партнерства, улучшении качества образования, развитии трехъязычия и др.









- Необходимо принять все меры для того, чтобы с сегодняшнего дня обеспечить исполнение Послания Президента, - поставил задачу аким области.



