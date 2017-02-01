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В США осудили сторонника ИГ, планировавшего взорвать бомбу во Флориде

1 февраля 2017, 10:11

Суарес был задержан в июле 2015 года.


Суд в США признал 23-летнего жителя Флориды виновным в планировании теракта на общественном пляже и оказании поддержки радикальной группировки "Исламское государство", говорится в заявлении минюста США, передает РИА Новости.

"Харлем Суарес из округа Монро во Флориде был признан виновным судом присяжных в попытке использовать оружие массового уничтожения, в частности взрывное устройство, а также в оказании материальной поддержки группировке ИГ", — говорится в сообщении минюста. Как ожидается, приговор в отношении Суареса будет оглашен 18 апреля.

Сообщается, что в апреле 2015 года обвиняемый начал размещать на своей странице в социальной сети Facebook материалы экстремистского содержания. Один из информаторов ФБР позднее сообщил, что Суарес хочет сделать бомбу с таймером, для чего приобрел нужные компоненты.

Согласно материалам суда, Суарес планировал разместить рюкзак с бомбой на пляже города Ки-Уэст во Флориде и потом привести в действие взрывное устройство с помощью дистанционного управления. Суарес был задержан в июле 2015 года.

Фото © Fotolia/ Vivian Seefeld

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