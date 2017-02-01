В США осудили сторонника ИГ, планировавшего взорвать бомбу во Флориде

Суд в США признал 23-летнего жителя Флориды виновным в планировании теракта на общественном пляже и оказании поддержки радикальной группировки "Исламское государство", говорится в заявлении минюста США,

"Харлем Суарес из округа Монро во Флориде был признан виновным судом присяжных в попытке использовать оружие массового уничтожения, в частности взрывное устройство, а также в оказании материальной поддержки группировке ИГ", — говорится в сообщении минюста. Как ожидается, приговор в отношении Суареса будет оглашен 18 апреля.





Сообщается, что в апреле 2015 года обвиняемый начал размещать на своей странице в социальной сети Facebook материалы экстремистского содержания. Один из информаторов ФБР позднее сообщил, что Суарес хочет сделать бомбу с таймером, для чего приобрел нужные компоненты.





Согласно материалам суда, Суарес планировал разместить рюкзак с бомбой на пляже города Ки-Уэст во Флориде и потом привести в действие взрывное устройство с помощью дистанционного управления. Суарес был задержан в июле 2015 года.