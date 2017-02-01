Сагинтаев предупредил Минздрав, что ОСМС должна работать без пробуксовки

Глава Правительства РК Бакытжан Сагинтаев поручил социально ориентированным ведомствам выполнить поставленные задачи в Послании, касательно их блока, передает корреспондент Zakon.kz.

«Еще один приоритет Послания - это качественное улучшение человеческого капитала. Прежде всего, Президент ставит задачу изменить роль системы образования. Министерству образования и науки поручаю внести предложения по повышению качества обучения, особенно, на селе. С учетом дефицита квалифицированных педагогов Президентом поручено выработать предложения по поэтапному внедрению английского языка. По поручению Президента запускается проект бесплатного ТиПО. Здесь нужно сделать четкий приоритет на подготовку кадров для перспективных секторов новой экономики», - сказал он.

При этом глава Кабмина добавил, что в сфере высшего образования также нужно уделить внимание повышению качества обучения, особенно в частных вузах.

«Поручаю МОНу обеспечить принятие необходимых мер по исполнению поставленных задач», - добавил Б. Сагинтаев.

Также он затронул вопросы по медицинскому блоку. Премьер напомнил, что с июля текущего года в РК начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования.

«Эту задачу предстоит реализовать вновь созданному Министерству здравоохранения. До момента ее введения нужно просчитать все риски, чтобы она начала работать эффективно и без пробуксовки. Елжан Амантаевич (Биртанов, министр здравоохранения РК), необходимо обеспечить широкую разъяснительную работу во всех регионах по внедрению этого новшества.

Также поручаю разработать поправки в законодательство по введению регулирования цен на лекарственные средства, внести соответствующее предложение в правительство», - подчеркнул глава Кабмина.

Как он дополнил, Министерству труда и соцзащиты населения необходимо обеспечить четкое исполнение поручений Президента по повышению пенсий и единовременных пособий на рождение пособий с 1 июля 2017 года и обеспечение с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии по новой методике.

«Пересмотреть размер прожиточного минимума, а также с 1 января 2018 года поднять порог оказания адресной социальной помощь с 40 до 50% от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат. Тамара Касымовна (Дуйсенова, министр труда и соцзащиты) обеспечит своевременность новых выплат. Координация и контроль - Имангали Нургалиевич (Тасмагамбетов, заместитель Премьер-министра)», - заключил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана