Куда делись наши жезлы - видеоответ кыргызским полицейским
1 февраля 2017, 10:31
Видео посмотрели уже более 80 тыс.подписчиков.
В Сети появилось шутливое видео MC Doncha, в котором он, размахивая жезлом передает привет от сотрудников дорожно-патрульной службы Кыргызстана нашим отечественным ДПС. Наши полицейские на такой стёб подготовили свой ответ с популярного и недешевого курорта Шымбулак : на видео они в красивой белой форме универсиады пьют чай и желают своим коллегам удачи в работе, передает Zakon.kz
"У нас у казахов есть древняя традиция: старые ненужные вещи мы отдаем в аул..." Так они намекнули, что наши старые жезлы ушли в Кыргызстан".
Видео посмотрели уже более 80 тыс.подписчиков.
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