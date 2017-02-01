Куда делись наши жезлы - видеоответ кыргызским полицейским

В Сети появилось шутливое видео MC Doncha, в котором он, размахивая жезлом передает привет от сотрудников дорожно-патрульной службы Кыргызстана нашим отечественным ДПС. Наши полицейские на такой стёб подготовили свой ответ с популярного и недешевого курорта Шымбулак : на видео они в красивой белой форме универсиады пьют чай и желают своим коллегам удачи в работе , передает , передает Zakon.kz





"У нас у казахов есть древняя традиция: старые ненужные вещи мы отдаем в аул..." Так они намекнули, что наши старые жезлы ушли в Кыргызстан".





Видео посмотрели уже более 80 тыс.подписчиков.







Видео опубликовано 🇰🇿© ZTB.KZ 2017 (@ztb_video) Янв 31 2017 в 5:40 PST



