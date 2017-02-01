ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины

"Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действий, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта", - сказал собеседник агентства.





По его словам, в ООН "глубоко обеспокоены эскалацией боев в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецка на востоке Украины, которая в последние дни привела к нескольким жертвам". "Особенно беспокоит судьба мирных жителей, блокированных в зоне боевых действий. Рост насилия - это прямое нарушение Минских договоренностей", - подчеркнул Дюжаррик. Он высказался в поддержку усилий ОБСЕ, "нормандской четверки" и других региональных инициатив по урегулированию конфликта в Донбассе.





В течение последних двух дней резко возросло число вооруженных столкновения в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. В провоцировании ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев, а президент Украины Петр Порошенко даже демонстративно заявил, что вынужден был прервать визит в ФРГ, хотя программа поездки к тому моменту уже была полностью выполнена.





Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские силовики начали атаковать республику в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции.





Совет Безопасности ООН во вторник собрался на закрытое совещание в связи с обострением ситуации на востоке Украины.