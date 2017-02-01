Закон о пастбищах принят Парламентом РК

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутатами рассмотрены и одобрены дополнения и изменения, внесенные сенатом в законопроект «О пастбищах» и сопутствующий ему «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ» , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Как напомнил депутат мажилиса Жексенбай Дуйсебаев, данные документы инициированы группой депутатов. « Законопроект «О пастбищах» рассмотрен сенатом парламента. При этом палатой были внесены изменения и дополнения, которые не затрагивают концептуальные положения законопроекта», - сказал он.





Мажилисмен пояснил, что сенаторами внесены поправки в части дополнения новыми понятиями, такими как аридные пастбища, обводнение пастбищ, кормоемкость пастбищ.





«Кроме того, изменения коснулись уточнения полномочий госорганов по предоставлению и использованию пастбищ. Остальные поправки носят редакционно-уточняющий характер. С учетом изложенного комитет мажилиса по аграрным вопросам полагает возможным согласиться с изменения и дополнениями, внесенными сенатом в проект закона РК «О пастбищах» и пакет сопутствующих поправок к нему», - указал Ж.Дуйсебаев.





Напомним, что ранее сенаторы внесли свои поправки в проект закона «О пастбищах». Ими были исключены нормы по использованию пастбищных угодий в пределах территорий, городов республиканского значения и столицы. Законопроекты дополнены нормами относительно аридных пастбищ, обводнения пастбищ и кормоемкость пастбищ. Уточнен перечень водных источников на пастбищных участках. Нормы по передачи от одной области пастбищных угодий, находящихся на территории другой области приведены в соответствие с нормами Земельного кодекса , уточнены нормы изъятия пастбищ.





В заключении профильного комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий поясняется, что целью законопроекта «О пастбищах» является регулирование общественных отношений, связанных с рациональным использованием пастбищ. В том числе создание условий по обеспечению потребности населения в пастбищных угодьях для содержания сельскохозяйственных животных, улучшение состояния объектов пастбищной инфраструктуры, предотвращение процессов деградации пастбищ.





В то же время в проекте закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ» с учетом замечаний и предложений Комитетов Сената возникла необходимость внесения изменений и дополнений по ряду основных направлений. Земельный кодекс РК дополнен нормой, касающейся особенностей правового регулирования отдельных категорий земель земельного фонда, а также уточнения норм принудительного изъятия земельного участка, уточнена норма по изъятию земельного участка в случае его неиспользования.





Сопутствующий законопроект предусматривает внесение изменений в Земельный, Лесной Водный кодексы РК , а также ряд законов РК. Законопроектом в целях приведения отдельных норм в соответствие с проектом закона РК «О пастбищах», вносятся нормы в части урегулирования вопросов по использованию земель лесного, водного фонда, земель особо охраняемых природных территорий для сенокошения и выпаса скота, а также развития местного самоуправления, посредством вовлечения граждан в обсуждение и принятие решений по опросам управления и использования пастбищ.





Автор Ксения Давыдова, Астана