Закон о пастбищах принят Парламентом РК
1 февраля 2017, 10:49
Данным документом уточняются полномочия госорганов по предоставлению и использованию пастбищ.
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутатами рассмотрены и одобрены дополнения и изменения, внесенные сенатом в законопроект «О пастбищах» и сопутствующий ему «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ», передает корреспондент Zakon.kz.
Как напомнил депутат мажилиса Жексенбай Дуйсебаев, данные документы инициированы группой депутатов. «Законопроект «О пастбищах» рассмотрен сенатом парламента. При этом палатой были внесены изменения и дополнения, которые не затрагивают концептуальные положения законопроекта», - сказал он.
Мажилисмен пояснил, что сенаторами внесены поправки в части дополнения новыми понятиями, такими как аридные пастбища, обводнение пастбищ, кормоемкость пастбищ.
«Кроме того, изменения коснулись уточнения полномочий госорганов по предоставлению и использованию пастбищ. Остальные поправки носят редакционно-уточняющий характер. С учетом изложенного комитет мажилиса по аграрным вопросам полагает возможным согласиться с изменения и дополнениями, внесенными сенатом в проект закона РК «О пастбищах» и пакет сопутствующих поправок к нему», - указал Ж.Дуйсебаев.
Напомним, что ранее сенаторы внесли свои поправки в проект закона «О пастбищах». Ими были исключены нормы по использованию пастбищных угодий в пределах территорий, городов республиканского значения и столицы. Законопроекты дополнены нормами относительно аридных пастбищ, обводнения пастбищ и кормоемкость пастбищ. Уточнен перечень водных источников на пастбищных участках. Нормы по передачи от одной области пастбищных угодий, находящихся на территории другой области приведены в соответствие с нормами Земельного кодекса, уточнены нормы изъятия пастбищ.
В заключении профильного комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий поясняется, что целью законопроекта «О пастбищах» является регулирование общественных отношений, связанных с рациональным использованием пастбищ. В том числе создание условий по обеспечению потребности населения в пастбищных угодьях для содержания сельскохозяйственных животных, улучшение состояния объектов пастбищной инфраструктуры, предотвращение процессов деградации пастбищ.
В то же время в проекте закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ» с учетом замечаний и предложений Комитетов Сената возникла необходимость внесения изменений и дополнений по ряду основных направлений. Земельный кодекс РК дополнен нормой, касающейся особенностей правового регулирования отдельных категорий земель земельного фонда, а также уточнения норм принудительного изъятия земельного участка, уточнена норма по изъятию земельного участка в случае его неиспользования.
Сопутствующий законопроект предусматривает внесение изменений в Земельный, Лесной и Водный кодексы РК, а также ряд законов РК. Законопроектом в целях приведения отдельных норм в соответствие с проектом закона РК «О пастбищах», вносятся нормы в части урегулирования вопросов по использованию земель лесного, водного фонда, земель особо охраняемых природных территорий для сенокошения и выпаса скота, а также развития местного самоуправления, посредством вовлечения граждан в обсуждение и принятие решений по опросам управления и использования пастбищ.
Автор Ксения Давыдова, Астана
Фото 24.kz
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