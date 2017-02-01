ООН планирует провести техническую встречу по сирийскому вопросу в Астане

Стаффан де Мистура сказал, что предложил Совету перенести начало межсирийских переговоров в Женеве с 8 на 20 февраля. Однако приглашения будут разосланы 8 февраля.

«Во-первых, мы хотим дать время для того, чтобы инициатива, выдвинутая в Астане, была реализована и режим прекращения огня приобрел стабильный характер. Во-вторых, мы хотим дать возможность правительственной делегации серьезно обдумать необходимые уступки и подготовиться к дискуссиям. Оппозиция получит шанс, учитывая постоянно меняющуюся ситуацию, выработать единую позицию, с которой она придет на переговоры» - сказал Стаффан де Мистура.



