ООН планирует провести техническую встречу по сирийскому вопросу в Астане
1 февраля 2017, 10:55
6 февраля в Астане с участием ООН пройдет техническая встреча, касающаяся работы нового механизма.
Переговоры по Сирии в Астане дали хорошие результаты. Об этом журналистам сообщил Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура после брифинга в Совете Безопасности, передает МИА "Казинформ".
В качестве положительных моментов он отметил участие во встрече в Астане 13 оппозиционных группировок и создание механизма, цель которого - закрепить режим прекращения огня. Причем, гарантами эффективного функционирования этого механизма стали Россия, Турция и Иран.
По словам Спецпосланника, 6 февраля в Астане с участием ООН пройдет техническая встреча, касающаяся работы нового механизма, пишет Центр новостей ООН.
Стаффан де Мистура сказал, что предложил Совету перенести начало межсирийских переговоров в Женеве с 8 на 20 февраля. Однако приглашения будут разосланы 8 февраля.
«Во-первых, мы хотим дать время для того, чтобы инициатива, выдвинутая в Астане, была реализована и режим прекращения огня приобрел стабильный характер. Во-вторых, мы хотим дать возможность правительственной делегации серьезно обдумать необходимые уступки и подготовиться к дискуссиям. Оппозиция получит шанс, учитывая постоянно меняющуюся ситуацию, выработать единую позицию, с которой она придет на переговоры» - сказал Стаффан де Мистура.
Спецпосланник добавил, что в том случае, если оппозиция не сформирует единую делегацию, он воспользуется данным ему правом самому отобрать участников переговоров из числа вооруженных групп.
Отвечая на вопрос о повестке будущих переговоров, де Мистура выделил три пункта: государственное управление, конституция и выборы.
Фото: 24.kz
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