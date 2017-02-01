Методика выполнения измерений

Бекболатұлы Нұрболат Бекболатулы

Государственный инспектор города

Астаны по государственному контролю

Методика выполнения измерений - это совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленной погрешностью.

Методика выполнения измерений разрабатывается и применяется с целью обеспечения выполнения измерений с погрешностью, не превышающей требуемой приписанной характеристики.

В зависимости от назначения методики выполнения измерений делятся на типовые и индивидуальные.

Для методики выполнения измерений применяемых в сфере осуществления государственного метрологического контроля согласно Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» метрологическая аттестация является обязательным. Метрологическая аттестация методики выполнения измерений проводится с целью подтверждения установленных приписанных характеристик погрешности измерений и определения соответствия методики выполнения измерений предъявляемым к ней метрологическим требованиям путем проведения метрологической экспертизы документации на основании экспериментальных метрологических исследовании методики выполнения измерений. Метрологическая аттестация методики выполнения измерений осуществляется государственной метрологической службой и юридическими лицами аккредитованными на право проведения соответствующих работ. При отрицательных результатах метрологической аттестации методики выполнения измерений возвращаются на доработку. А при положительных результатов метрологической аттестации исполнителем оформляется свидетельство о метрологической аттестации методики выполнения измерений и проводится регистрация в реестре государственной системы обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений регистрируется в реестре на срок действия свидетельства о метрологической аттестации. Один экземпляр методики выполнения измерений со штампом «Зарегистрировано», с указанием регистрационного номера, даты и срока регистрации, хранится в деле реестра государственной системы обеспечения единства измерений и не подлежит воспроизведению и распространению без официального разрешения заявителя, а второй экземпляр возвращается заявителю.

Методики выполнения измерений, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, прошедшие метрологическую аттестацию и регистрацию в реестре ГСИ РК, применяются в соответствии с требованиям государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК 2.18 «Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения».

При возникновении вопросов можно обратиться в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, по адресу: г. Астана, ул. Мәңгілік ел 11, телефоны 270741, 270743, Еmail: gosnadzor_аstana@mail.ru.