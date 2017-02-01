 
Преимущественно облачно
-15°

Астана

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 28%

Влажность: 76%

Давление: 731 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

324.50

1 февраля 

Курс НБРК

324.24

-

АЛМАТЫ

Покупка

323.50

Продажа

324.50

АСТАНА

Покупка

323.70

Продажа

324.50

Подробнее
351.00

1 февраля 

Курс НБРК

347.20

-

АЛМАТЫ

Покупка

348.00

Продажа

351.00

АСТАНА

Покупка

349.00

Продажа

350.40

Подробнее
Новости за сегодня

Методика выполнения измерений

 

Бекболатұлы Нұрболат Бекболатулы

Государственный  инспектор города 

Астаны по государственному контролю

 

 

Методика выполнения измерений - это совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленной погрешностью.

 Методика выполнения измерений разрабатывается и применяется с целью обеспечения выполнения измерений с погрешностью, не превышающей требуемой приписанной характеристики.

В зависимости от назначения методики выполнения измерений делятся на типовые и индивидуальные.

Для методики выполнения измерений применяемых в сфере осуществления государственного метрологического контроля согласно Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» метрологическая аттестация является обязательным. Метрологическая аттестация методики выполнения измерений проводится с целью подтверждения установленных приписанных характеристик погрешности измерений и определения соответствия методики выполнения измерений предъявляемым к  ней метрологическим требованиям путем проведения метрологической экспертизы  документации на основании экспериментальных метрологических исследовании методики выполнения измерений. Метрологическая аттестация методики выполнения измерений осуществляется государственной метрологической службой и юридическими лицами аккредитованными на право проведения соответствующих работ. При отрицательных результатах метрологической аттестации методики выполнения измерений возвращаются на доработку. А при положительных результатов метрологической аттестации исполнителем оформляется свидетельство о метрологической аттестации методики выполнения измерений и проводится регистрация в реестре государственной системы обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений регистрируется в реестре на срок действия свидетельства о метрологической аттестации. Один экземпляр методики выполнения измерений со штампом «Зарегистрировано», с указанием регистрационного номера, даты и срока регистрации, хранится в деле реестра государственной системы обеспечения единства измерений и не подлежит воспроизведению и распространению без официального разрешения заявителя, а второй экземпляр возвращается заявителю.

Методики выполнения измерений, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, прошедшие метрологическую аттестацию и регистрацию в реестре ГСИ РК, применяются в соответствии с требованиям государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК 2.18 «Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения».

При возникновении вопросов можно обратиться в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, по адресу: г. Астана, ул. Мәңгілік ел 11, телефоны 270741, 270743, Еmail: gosnadzor_аstana@mail.ru.

 

 Методика выполнения измерений (Бекболатұлы Нұрболат Бекболатулы, государственный инспектор города Астаны по государственному контролю )

 

 

1 февраля 2017, 10:55
Источник, интернет-ресурс: Бекболатұлы Н.Б.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код