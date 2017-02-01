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В ЗКО начальник управления сельского хозяйства покинул свой пост

1 февраля 2017, 11:16

На должность руководителя управления будет объявлен конкурс


Марат Унгарбеков прекратил работу в управлении сельского хозяйства в понедельник, 30 января. Об этом сообщил пресс-секретарь акимата области Жаркын Жумадилов, передает "Уральская неделя".

В управлении сельского хозяйства сообщили, что исполняющим обязанности руководителя управления сельского хозяйства назначен Серик Нурмаганбетов, работающий в управлении на должности заместителя Унгарбекова.

— На должность руководителя управления сельского хозяйства будет объявлен конкурс, — рассказал Жумадилов.

Унгарбеков Марат Кенжетаевич родился в 1959 году, в селе Булдырты, Джамбейтинского района ЗКО. В 1981 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (ЗКАТУ им Жангирхана) по специальности агрономия.

Трудовую деятельность начал 1981 году агрономом отделения совхоза Уральской области.
1984 — 1985 годы — начальник отделения № 3 совхоза Булдырты, Джамбейтинского района Уральской области
1985 — 1987 годы — главный агроном совхоза Жосалы, Джамбейтинского района Уральской области
1987 — 1990 годы — главный агроном агропромышленого объединения Джамбейтинского района Уральской области
1990 — 1991 годы — главный агроном совхоза Булдырты, Джамбейтинского района Уральской области
1991 — 1993 годы — главный агроном Булдыртинского коллективного предприятия Джамбейтинского района Уральской области
1993 — 1997 годы — главный агроном производственного кооператива Джамбейтинского района Уральской области
1997 — 2000 годы — первый заместитель акима Сырымского района Западно-Казахстанской области
2000 — 2006 годы — аким Сырымского района Западно-Казахстанской области
2006 — 2012 годы — начальник управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области
2012 — 2013 годы — аким Зеленовского района Западно-Казахстанской области
С 03.03.2014 года назначен руководителем Управления сельского хозяйства ЗКО.

Фото: uralskweek.kz

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