Бердыбек Сапарбаев: Руководители компаний должны модернизировать производство

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев продолжает заслушивать отчеты местных исполнительных и государственных органов, передает пресс-служба акима области.





Глава региона посетил ТОО «Стройдеталь», на базе которого прошло совещание и были подведены итоги в сфере реализации промышленной политики в регионе, развития бизнеса, государственно-частного партнерства.

- В прошлом году благодаря вам мы смогли реализовать многие проекты и перевыполнить поручения Главы государства по достижению социально-экономических показателей, - сказал аким области, обращаясь к руководителям компаний и предприятий области. Объем промышленности составил 1 трлн 200 млрд тенге, это неплохой хороший показатель во время кризиса. В нынешнем году следует не снижать набранные темпы, с учетом стабилизации мировой экономики мы должны работать и достичь показателей не ниже 2016 г. Наша дальнейшая работа должна быть направлена на выполнение установок и задач, которые Президент ставит перед нами в своем очередном Послании народу Казахстана. Для этого у нас есть все возможности: действуют госпрограммы, имеются меры господдержки по производству, сбыту, субсидированию.





По словам заместителя акима области Кайрата Бекенова, несмотря на мировой спад экономики и падения цен на основные экспортные товары области за последние три года в сфере промышленного производства регион достиг положительной динамики роста.









- Наша область за последние 22 года заняла первое место в стране по показателям роста в обрабатывающей промышленности. Рост составил 115,8% или 355 млрд. тенге. Достигнутые успехи стали возможными благодаря общей слаженной работе со всеми крупными предприятиями по проработке имеющихся проблемных вопросов, например, таких как поставки полувагонов, аварии на сетях, разрешительные и устранение административных барьеров, которые мы смогли увидеть и решить, благодаря своевременному переходу на так называемое «карандашное ручное управление» - отметил Бекенов.





Рост производства продукции обрабатывающей промышленности полностью перекрыл снижение показателей в нефтедобывающей и горнорудной промышленности, где ИФО составил 92,7% или 747 млрд. тг. Основное влияние здесь оказало снижение объемов добычи нефти на 9% или на 607 тыс. тонн, вызванное падением мировых цен, истощением месторождений и ряда других причин технологического характера. По итогам прошлого года достигнут значительный рост инвестиций, который составил 374 млрд. тенге, из них в промышленность - 208,7 млрд. тенге.





Заместитель акима области подчеркнул, что основная задача, которую регион ставит перед собой на предстоящий год - это поиски новых источников резервов для роста экономики за счет развития геологоразведки. Если в 2016 году из республиканского бюджета на эти цели было выделено 688 млрд. тг, в 2017 году уже выделено свыше 1,7 млрд. тг, не считая иностранных инвестиций. Будет продолжена работа по увеличению казахстанского содержания, вводу новых и проектной дозагрузки действующих предприятий, диверсификации экономики и поиску новых краткосрочных и долгосрочных перспектив.





В 2017 году ожидается рост объема промышленного производства до 1,3 трлн. тенге, и планируется продолжить динамику роста обрабатывающей промышленности, а также привлечь и освоить не менее 380 млрд. тенге инвестиций, из них в промышленность 200, 6 млрд. тенге.





- Сегодня многие предприятия, к сожалению, работают на старом оборудовании, с использованием старых технологий, поэтому у продукции такая высокая себестоимость и низкий спрос. В нынешнем году нам нужно усилить работу по выполнению поручений Президента по модернизации экономики, внедрению инноваций. В основном, экономика области базируется на горно-металлургическом и нефтегазовом секторе, мы должны развивать остальные отрасли и активизировать работу по привлечению инвестиций, снижению импорта, а также повышению экспорта, - сказал в завершение глава региона.



