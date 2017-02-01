I love Almaty: как алматинцы бессовестно загрязняют город





Сейчас Алматы принимает у себя гостей 28-й Всемирной зимней Универсиады. И это прибавляет алматинцам гордости за свой город, который преобразился к этому международному и важному событию.





А ведет эта прелюдия к тому, что не все люди, живущие в Алматы, любят этот город, уважают его и других жителей. Наглядный пример этому был снят сегодня, 1 февраля, утром.





В редакцию Zakon.kz наш читатель прислала видео, на котором молодая женщина без зазрения совести оставляет пакеты мусора прямо посреди покрытого снегом газона, недалеко от тротуара. Инцидент произошел по ул.Шарипова, не доезжая ул.Гоголя. При этом автор видео, отметив, что жалеет о том, что не догадалась сразу остановиться и поговорить с нарушительницей, пишет: " Во-первых, рядом находится школа. И это явно не полезный пример для учеников. Во-вторых, сама эта женщина шла с девочкой. Чему она ее учит с ранних лет??? На том месте уже лежали пакеты с мусором, не исключено, что это она же и накидала там. Чуть что, мы ругаем власти города. А сами мы как себя ведем? Какой пример показываем остальным таким поведением?!".









К сожалению, на видео не видно лица "героини". Но есть надежда, что кто-то узнает ее, и объяснит, что так делать, как она - нельзя. Это не единичный аналогичный пример. Во дворах, у дорог и в других местах города можно увидеть выброшенный бытовой мусор. Что движет людьми, когда они не доносят пакеты до мусорки, непонятно.





Стоит отметить, что это правонарушение приравнено в адмкодексе РК к мелкому хулиганству , за что грозит штраф до 10 МРП или арест.

"I love Almaty". Такой "лозунг" значится на многих плакатах, баннерах, размещенных в городе. В любви к городу его жители и гости признаются в соцсетях, друзьям, родным, и самим себе. И это понятно. Алматы есть за что любить - и за его природные красоты, и за его "каменные джунгли" старой части, новых районов, стремительно появившихся за последние десятилетия, и за его жителей, которые, в большинстве своем, приветливы и доброжелательны.