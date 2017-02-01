Судей предлагается освобождать от должности, если они не пройдут оценку у Судейского жюри

Предлагается освобождать судью от должности в случае получения отрицательного результата периодической оценки его деятельности без повторной оценки - А. Касымов.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона РК «О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК», передает корреспондент Zakon.kz





«Представленный вашему вниманию проект Конституционного закона «О внесении изменений в некоторые Конституционные законы РК» разработан в целях исполнения поручений главы государства, данного на совещании 14 июня 2016 года по дальнейшей реализации Плана нации «100 конкретных шагов», - сказал судья Верховного суда РК Акылтай Касымов.





По его словам, в частности, вносятся поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей РК», направленные на совершенствование мер, принимаемых по итогам периодической оценки профессиональной деятельности судей.





«В реализацию 17 шага Плана нации законодательством введена процедура оценки профессиональной деятельности судей через каждые пять лет на основании показателей качества отправления правосудия, соблюдения норм судейской этики и трудовой дисциплины. Практика показывает эффективность института оценки профессиональных знаний судей. Вместе с тем действующий механизм оценки требует пересмотра», - заявил он.





В то же время судья ВС РК отметил, что в настоящее время в соответствии с законом в случае получения судьей отрицательного результата по итогам оценки Судебными жюри принимается решение о повышении квалификации судьи и проведении повторной оценки профессиональной деятельности по истечении года.





«Только в случае отрицательного результата повторной оценки выносится решение о признании судьи несоответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности. Таким образом, первичный отрицательный результат профессиональной деятельности судей, свидетельствующий о несоответствии занимаемой должности не является основанием для освобождения их от должности. В связи с этим для дальнейшего повышения качественного состава судейского корпуса, совершенствования механизма оценки стимулирование роста профессиональной квалификации проектом Конституционного закона предлагается освобождать судью от должности в случае получения отрицательного результата периодической оценки его деятельности без повторной оценки», - сообщил А. Касымов.





Также он отметил, что данным законопроектом регламентируется порядок перевода судей в другой суд без проведения конкурса в случае принятия Судебным жюри решения о переводе судьи в другой суд или же на другую специализацию.





Кроме того, вносятся поправки в Конституционный закон «О выборах РК», связанные с переносом срока введения всеобщего декларирования с января 2017 года до 1 января 2020 года.





«Наряду с указанными изменениями в ходе рассмотрения законопроекта депутатами внесен ряд поправок в конституционные законы «О судебной системе и статусе судей РК» и «О Международном финансовом центре «Астана». В Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей РК» внесена поправка, устанавливающая возможность осуществления судьями в отставке преподавательской, научной и творческой деятельности в бюджетных организациях без приостановления выплат ежемесячного пожизненного содержания.





Предлагаемые изменения позволят использовать практический опыт таких судей в подготовке судейских кадров путем привлечения их к преподавательской деятельности в государственных высших учебных заведениях, в том числе и при Академии правосудия при Верховном суде», - уточнил спикер.





Еще одной поправкой регламентируется компетенция Департамента по обеспечению деятельности судов по утверждению порядка использования бюджетных средств на обеспечение деятельности международного совета при Верховном суде. Международный совет при Верховном суде РК создан во исполнение 25 шага Плана нации в целях внедрения лучших международных стандартов с участием авторитетных зарубежных судей и юристов.





«Поправки в конституционный закон «О МФЦА» уточняют редакцию конституционного закона в связи с изменениями источника финансирования МФЦА». Теперь это будут средства республиканского бюджета. Вводится понятия «идентификационный номер» и «реестра центра идентификационных номеров». В целях обеспечения гибкости принятия актов МФЦА внесены изменения соответствующие, с которыми органы Центра вправе издавать соответствующие акты», - заключил судья ВС РК.





Ксения Давыдова, Астана