Утвержден состав Высшей аттестационной комиссии при Президенте РК

Утвержден состав Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Казахстан. Председателем данной комиссии назначен заместитель Руководителя Администрации Президента Аксакалов К.И. , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК.





В состав комиссии вошли ответственные должностные лица администрации президента и правительства, депутаты палат парламента, а также представители общественных объединений. В Высшей аттестационной комиссии аттестацию пройдут более 1,4 тыс. служащих руководящего звена корпуса «Б» центральных и местных исполнительных органов государственного управления.





Целью аттестации является определение уровня профессиональной подготовки и соответствия государственных служащих высоким стандартам, требуемым для качественной реализации проводимых в стране реформ. Комплексная аттестация будет в первую очередь направлена на выявление потенциала служащих и их дальнейшее развитие. По итогам аттестации эффективные служащие будут рекомендованы к повышению.



