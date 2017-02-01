Утвержден состав Высшей аттестационной комиссии при Президенте РК
1 февраля 2017, 11:48
В состав комиссии вошли ответственные должностные лица администрации президента и правительства, депутаты парламента, представители общественных объединений.
Утвержден состав Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Казахстан. Председателем данной комиссии назначен заместитель Руководителя Администрации Президента Аксакалов К.И., передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК.
В состав комиссии вошли ответственные должностные лица администрации президента и правительства, депутаты палат парламента, а также представители общественных объединений. В Высшей аттестационной комиссии аттестацию пройдут более 1,4 тыс. служащих руководящего звена корпуса «Б» центральных и местных исполнительных органов государственного управления.
Целью аттестации является определение уровня профессиональной подготовки и соответствия государственных служащих высоким стандартам, требуемым для качественной реализации проводимых в стране реформ. Комплексная аттестация будет в первую очередь направлена на выявление потенциала служащих и их дальнейшее развитие. По итогам аттестации эффективные служащие будут рекомендованы к повышению.
Фото: kazpravda.kz
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