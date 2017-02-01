Мажилис запускает онлайн трансляцию правительственных часов

Работа Мажилиса становится ещё более открытой и транспарентной - Н.Нигматулин.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Спикер Палаты Н.Нигматулин объявил о новом формате работы парламентариев, сообщает Zakon.kz





В частности, по словам Н.Нигматулина, отныне все правительственные часы будут транслироваться в интернете в режиме онлайн, также как с начала нынешней сессии проходят и пленарные заседания Мажилиса.





Нововведения начнут действовать уже 13 февраля, когда состоится Правительственный час.





«Подобный формат позволит нам сделать работу Мажилиса ещё более открытой и ещё более транспарентной» - подчеркнул Н.Нигматулин.



