Мажилис запускает онлайн трансляцию правительственных часов
1 февраля 2017, 11:51
Работа Мажилиса становится ещё более открытой и транспарентной - Н.Нигматулин.
Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Спикер Палаты Н.Нигматулин объявил о новом формате работы парламентариев, сообщает Zakon.kz.
В частности, по словам Н.Нигматулина, отныне все правительственные часы будут транслироваться в интернете в режиме онлайн, также как с начала нынешней сессии проходят и пленарные заседания Мажилиса.
Нововведения начнут действовать уже 13 февраля, когда состоится Правительственный час.
«Подобный формат позволит нам сделать работу Мажилиса ещё более открытой и ещё более транспарентной» - подчеркнул Н.Нигматулин.
Фото: Vласть
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