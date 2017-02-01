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Мажилис запускает онлайн трансляцию правительственных часов

1 февраля 2017, 11:51

Работа Мажилиса становится ещё более открытой и транспарентной - Н.Нигматулин.


Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Спикер Палаты Н.Нигматулин объявил о новом формате работы парламентариев, сообщает Zakon.kz.

В частности, по словам Н.Нигматулина, отныне все правительственные часы будут транслироваться в интернете в режиме онлайн, также как с начала нынешней сессии проходят и пленарные заседания Мажилиса.

Нововведения начнут действовать уже 13 февраля, когда состоится Правительственный час.

«Подобный формат позволит нам сделать работу Мажилиса ещё более открытой и ещё более транспарентной» - подчеркнул Н.Нигматулин.

Фото: Vласть

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