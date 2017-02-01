WikiLeaks заявил о 1,1 тысячи документов, связанных с кандидатом в президенты Франции

WikiLeaks в среду заявил, что в архивах сайта содержится более 1,1 тысячи документов, имеющих отношение к кандидату в президенты Франции лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен,

"Из наших архивов: 1138 документов по французскому кандидату (в президенты) Марин Ле Пен", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице сайта в Twitter.





Также в среду WikiLeaks среду заявил, что в его архивах 3,6 тысячи документов, имеющих отношение к другому кандидату — экс-премьеру Франсуа Фийону, вокруг жены которого в настоящее время разворачивается крупный скандал.





Согласно опросам общественного мнения, Ле Пен с большой вероятностью может победить в первом туре 23 апреля, но проиграет в финале выборов 7 мая, уступив консерватору Франсуа Фийону или центристу Эммануэлю Макрону.





"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена.