В каких случаях в Казахстане разрешено менять фамилию
1 февраля 2017, 11:53
Всего существует 13 уважительных причин.
Официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Олжас Рамазанов на своей странице в Facebook рассказал, при каких случаях казахстанцы могут изменить фамилию, передает Zakon.kz
"Сегодня ко мне как к сотруднику Министерства юстиции обратились с вопросом: "В каком случае возможно изменить свою фамилию? Что ж, сообщаю, что для смены имени, фамилии и отчества необходимы 13 уважительных причин", - написал в ФБ О.Рамазанов.
Итак, 13 причин:
1) неблагозвучность имени, отчества, фамилии;
2) трудность произношения имени, отчества, фамилии;
3) желание супруга носить общую с супругом фамилию, если при государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных фамилиях;
4) желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);
5) желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака (супружества);
6) желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;
7) желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;
8) желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);
9) желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;
10) желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга;
11) желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;
12) желание носить фамилию и отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;
13) желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.
Об этом четко написано в ст. 257 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье".
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