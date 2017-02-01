ОКР: МОК не может наказать не вернувших медали атлетов, но может не допустить их до Игр

По словам Александры Бриллиантовой, комиссия МОК может не допустить спортсменов, не вернувших медали и не соответствующих этическим требованиям

Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет возможности наказать спортсменов, которые не вернули олимпийские награды после аннулирования результатов, однако имеет право не допустить этих атлетов до участия в следующих Играх. Об этом сообщила Об этом сообщила ТАСС руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.





В минувшую среду Международный олимпийский комитет из- за положительного допинг-теста Несты Картера аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4x100 м, завоевавшей золотые медали Игр-2008, и постановил вернуть награды. Спустя два дня многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт, бежавший в той эстафете, заявил, что возвратил медаль в МОК. Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул свои награды.





"Претендовать на участие в Олимпиаде спортсмен, который не вернул медаль прошлых Игр, может, так как в Олимпийской хартии не прописано наказание за невозврат наград, - заметила Бриллиантова. - Но если человек думает о продолжении своей карьеры, то несомненно ему стоит пойти навстречу МОК. Все-таки именно эта организация определяет допуск для участия в Олимпийских играх".

"Национальные олимпийские комитеты формируют заявки на Игры, а потом эти списки проходят через сито МОК и международных федераций, - продолжила собеседница ТАСС. - Комиссия по допуску Международного олимпийского комитета, руководствуясь Олимпийской хартией, может не допустить до участия в Играх, аргументируя свой запрет тем, что спортсмен, ранее не выполнивший решение МОК, не соответствует этическим требованиям".





Бриллиантова отметила, что иностранные спортсмены, чьи результаты на Олимпиадах были аннулированы в разные годы, все свои медали, которые должны были перейти к россиянам, вернули.

МОК после перепроверки допинг-проб, начиная с августа, лишил сборную России 13 медалей Игр 2008 года в Пекине и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне.





Фото © Михаил Джапаридзе/ТАСС



