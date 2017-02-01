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Требования к безопасности метрополитенов

 

Амантайқызы Айнұр  государственный инспектор города

Астаны по государственному контролю

Министерство по инвестициям и развитию РК

 Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане 

 

 

С  5 февраля 2009 года вступил в силу технический  регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности метрополитенов».

Настоящий технический регламент «Требования к безопасности метрополитенов» (далее -технический регламент) разработан в целях реализации законов Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» и от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

Требования Технического регламента распространяются на проектирование, строительство, эксплуатацию, консервацию (ликвидацию) метрополитенов и устанавливают требования безопасности при выполнении производственных процессов: проходки горных выработок, погрузки и транспортировки горной массы, строительства сооружений открытым и подземным способами, консервации и ликвидации горных выработок; эксплуатации путевого, станционного хозяйства, подвижного состава действующего метрополитена; жизнеобеспечении при строительстве и эксплуатации метрополитена, энергообеспечении, вентиляции, водоотлива, пожарной безопасности, сигнализации и связи.

Идентификацию опасных условий и оценку предполагаемого риска воздействия опасных факторов, включая любую скрытую опасность для пассажиров и обслуживающего персонала, проводят проектные и строительные организации, изготовители оборудования, применяемого в процессах выполнения горных работ, и при эксплуатации метрополитена.

Строительные материалы, изделия и конструкции, используемые при возведении строительных объектов метрополитенов должны соответствовать техническому регламенту  «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций».  

При поставке технических устройств, предназначенных для метрополитенов, предусматривается сопровождение информацией на государственном и русском языках, включающей наименование страны и предприятия-изготовителя (исполнителя), допустимый срок эксплуатации (ресурс), способ применения.

При проектировании должны быть идентифицированы все возможные опасности при авариях, отказах внешних воздействиях, предполагаемых ошибках персонала с учетом статистических данных аварийности на аналогичных объектах, технико-экономических показателей строительства и эксплуатации.

Для всех идентифицированных опасностей проводится оценка риска расчетным, экспериментальным или аналитическим методами. 

Проектирование метрополитена ведется в две стадии: разрабатывается и утверждается проект линии; на основе утвержденного проекта разрабатывается рабочая документация. 

Для каждого строящегося подземного объекта разрабатывается  и утверждается план ликвидации аварий, предусматривающий все возможные сценарии возникновения аварийных ситуаций на объектах строительства, их развития и мероприятия по ликвидации.

Не допускается допуск к работе лиц, не ознакомленных или не знающих его в части, относящейся к месту их работы, с маршрутами выхода из опасной зоны и действиями при возникновении аварийной ситуации.

Более детально ознакомится с техническим регламентом, можно на сайте Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК   https://www.memst.kz/.  При наличии вопросов к техническому регламенту, можно направить соответствующее письмо в Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК или по территориальности в Департаменты Комитета технического регулирования и метрологии.

Наш адрес: г. Астана, ул. Мәңгілік ел, 11. Тел: 27-07-44.Е-mail:  gosnadzor_astana@mail.ru.

 

 

 

 

 

1 февраля 2017, 10:44
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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