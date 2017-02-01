Требования к безопасности метрополитенов

Амантайқызы Айнұр государственный инспектор города

Астаны по государственному контролю

Министерство по инвестициям и развитию РК

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане

С 5 февраля 2009 года вступил в силу технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности метрополитенов».

Настоящий технический регламент «Требования к безопасности метрополитенов» (далее -технический регламент) разработан в целях реализации законов Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» и от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

Требования Технического регламента распространяются на проектирование, строительство, эксплуатацию, консервацию (ликвидацию) метрополитенов и устанавливают требования безопасности при выполнении производственных процессов: проходки горных выработок, погрузки и транспортировки горной массы, строительства сооружений открытым и подземным способами, консервации и ликвидации горных выработок; эксплуатации путевого, станционного хозяйства, подвижного состава действующего метрополитена; жизнеобеспечении при строительстве и эксплуатации метрополитена, энергообеспечении, вентиляции, водоотлива, пожарной безопасности, сигнализации и связи.

Идентификацию опасных условий и оценку предполагаемого риска воздействия опасных факторов, включая любую скрытую опасность для пассажиров и обслуживающего персонала, проводят проектные и строительные организации, изготовители оборудования, применяемого в процессах выполнения горных работ, и при эксплуатации метрополитена.

Строительные материалы, изделия и конструкции, используемые при возведении строительных объектов метрополитенов должны соответствовать техническому регламенту «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций».

При поставке технических устройств, предназначенных для метрополитенов, предусматривается сопровождение информацией на государственном и русском языках, включающей наименование страны и предприятия-изготовителя (исполнителя), допустимый срок эксплуатации (ресурс), способ применения.

При проектировании должны быть идентифицированы все возможные опасности при авариях, отказах внешних воздействиях, предполагаемых ошибках персонала с учетом статистических данных аварийности на аналогичных объектах, технико-экономических показателей строительства и эксплуатации.

Для всех идентифицированных опасностей проводится оценка риска расчетным, экспериментальным или аналитическим методами.

Проектирование метрополитена ведется в две стадии: разрабатывается и утверждается проект линии; на основе утвержденного проекта разрабатывается рабочая документация.

Для каждого строящегося подземного объекта разрабатывается и утверждается план ликвидации аварий, предусматривающий все возможные сценарии возникновения аварийных ситуаций на объектах строительства, их развития и мероприятия по ликвидации.

Не допускается допуск к работе лиц, не ознакомленных или не знающих его в части, относящейся к месту их работы, с маршрутами выхода из опасной зоны и действиями при возникновении аварийной ситуации.

Более детально ознакомится с техническим регламентом, можно на сайте Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК https://www.memst.kz/. При наличии вопросов к техническому регламенту, можно направить соответствующее письмо в Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК или по территориальности в Департаменты Комитета технического регулирования и метрологии.

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