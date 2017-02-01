В МВД назвали причину увольнения высокопоставленного полицейского в Костанайской области
1 февраля 2017, 12:24
26 января Акбердиев для размещения своих гостей прибыл в одну из гостиниц Костаная. Там между его гостями и персоналом возник конфликт, он не принял меры по предотвращению правонарушения и покинул место происшествия.
В МВД назвали причину увольнения высокопоставленного полицейского в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на директора Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.
«26 января начальник ДВД УСБ Костанайской области, подполковник полиции Акбердиев для размещения своих гостей прибыл в одну из гостиниц Костаная. Там между его гостями и персоналом возник конфликт, Акбердиев не принял меры по предотвращению правонарушения и покинул место происшествия», - сказал Садубаев.
По результатам проведенного Департаментом собственной безопасности МВД РК служебного расследования за несоблюдение требования этического Кодекса органов внутренних дел Жарасхан Акбердиев освобожден от занимаемой должности. Вместо него назначен подполковник полиции Саят Омаргазин. Ранее Омаргазин занимал должность заместителя начальника УСБ ДВД на транспорте МВД РК.
Ранее сообщалось, что начальник управления собственной безопасности ДВД Костанайской области Жарасхан Акбердиев отстранен от должности в связи с проведением служебного расследования.
Фото: Казинформ
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