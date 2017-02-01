В МВД назвали причину увольнения высокопоставленного полицейского в Костанайской области

«26 января начальник ДВД УСБ Костанайской области, подполковник полиции Акбердиев для размещения своих гостей прибыл в одну из гостиниц Костаная. Там между его гостями и персоналом возник конфликт, Акбердиев не принял меры по предотвращению правонарушения и покинул место происшествия», - сказал Садубаев.



