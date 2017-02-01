СМИ: Тело казахстанца обнаружили в отеле Таиланда
1 февраля 2017, 12:34
О причинах гибели мужчины полиция пока не распространяется.
Гражданина Казахстана нашли мертвым в номере отеля в Паттайе, сообщает Thaigovno.com, передает МИА Казинформ.
Тело постояльца нашли сотрудники отеля после того, как из номера стал распространяться запах. Об инциденте в отеле в Банламунге в полицию сообщили 31 января около 23:30.
По прибытии на место происшествия в номере 327 на третьем этаже отеля полицейские обнаружили на кровати рыдающую пьяную тайку возле трупа 41-летнего казахстанца.
По предварительным данным, мужчина скончался более 2 дней назад. На его теле не было обнаружено следов применения насилия. В номере было неубрано.
Лейтенант Паттанан Сомныан из полицейского участка Паттайи сообщил, что тело доставлено в полицейский госпиталь при институте судебной медицины для проведения вскрытия и установления причины смерти.
Полиция также планирует опросить подругу погибшего для установления обстоятельств его гибели.
Фото с сайта Nord-News
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