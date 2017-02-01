В Японии прогнозируют сокращение численности на 27 млн человек к 2053 году

Население Японии, которое сейчас составляет 127 миллионов человек, к 2053 году опустится ниже отметки в 100 миллионов,

Исследование и прогноз институт проводит один раз в пять лет. По сравнению с данными предыдущего исследования процесс сокращения населения немного замедлился – ранее ученые считали, что уровень ниже 100 миллионов будет достигнут уже в 2048 году.





Улучшение достигнуто за счет положительных тенденций среди молодежи в отношении брака и рождения детей. Так, через 50 лет суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей у одной женщины – ред.) составит 1,44, в то время как по прогнозам пятилетней давности он равнялся 1,35.





В то же время пока прогнозы нельзя назвать оптимистичными: уже к 2065 году население страны сократится до 88 миллионов человек.