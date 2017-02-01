WBA лишила промоутерскую компанию Дортикоса права на организацию боя с Шуменовым

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) уведомила "обычного" чемпиона мира WBA в тяжелом весе казахстанца Бейбута Шуменова (17-2, 11 КО) и обладателя "временного" титула организации в этой же категории кубинца Юниэра Дортикоса (21-0, 20 КО) о том, что промоутерская компания Caribe Promotions утратила эксклюзивное право на организацию поединка между боксерами. Об этом сообщает BoxingScene.com.





Caribe Promotions, представляющая интересы Дортикоса, выиграла промоутерские торги еще в ноябре прошлого года со ставкой в размере 350 001 долларов, тем самым обязавшись провести бой в течение 90 дней. Однако намерения так и не приобрели каких-либо реальных черт, несмотря на неоднократные запросы WBA. При этом сторона Дортикоса просила отложить поединок, который был намечен на 11 февраля, пишет Vesti.kz





Таким образом, право организации поединка переходит к Тому Брауну из компании TGB Promotions, чья ставка на прошлогодних торгах стала второй.





Напомним, что Шуменов и Дортикос определят обязательного претендента для действующего "суперчемпиона" WBA россиянина Дениса Лебедева.





Фото с сайта Boxing Scene