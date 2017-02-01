Е.Биртанов поручил разработать план мероприятий по работе детской онкогематологической службы

В ходе встречи с министра здравоохранения с родителями заболевших детей широкое обсуждение получили вопросы раннего и точного диагностирования и возможности лечения в зарубежных клиниках.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в селекторном режиме провел встречу с родителями детей и общественными организациями по вопросам детской онкологии и гематологии , сообщает пресс-служба министерства.





Встреча состоялась по инициативе министра с целью обсуждения проблем в данной сфере, выработки плана совместных действий для их решения.





В ходе встречи широкое обсуждение получили вопросы раннего и точного диагностирования заболевших детей, возможности лечения маленьких пациентов в зарубежных клиниках, ведения мониторинга и исследований заболеваемости.





Прошедшая встреча получила большой резонанс в социальных сетях. Известный активист благотворительного движения, лидер проекта "Подари детям Жизнь" Аружан Саин в своем посте в Фейсбуке написала: «Это очень важная встреча, где были озвучены многие проблемы, а главное пути их решений. Предлагаю объединить наши усилия и наладить тесное сотрудничество во благо детей. Мы с нетерпением ждем следующей встречи».





Выслушав все предложения и проблемные вопросы, Е.Биртанов отметил, что для решения поставленных вопросов будет создана рабочая группа по их изучению и дальнейшей выработке мер. Он поручил разработать план мероприятий по совершенствованию детской онкогематологической службы и представить его к 10 февраля текущего года.





Справочно: В Казахстане детям с онкологическими заболеваниями медицинская помощь оказывается на базе 2-х республиканских центров: Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы и Национальном научном центре материнства и детства г.Астана





В лечении детей с острыми лейкозами более 20-ти лет применяется немецкая программа BFM, при которой отмечается повышение выживаемости детей с острым лимфобластным лейкозом до 76,3%, а при остром миелобластном лейкозе до 42%».





После интенсивного лечения отмечается ежегодный прирост пациентов, находящихся в ремиссии по основному заболеванию, в 2015 году количество таких детей составляло -1115 , а по итогам 2016 года - 1866 детей, что на 67% больше чем в предыдущем году.





По результатам анализа применения новых программ терапии при солидных опухолях общая эффективность терапии составила 59%, среди них наиболее эффективным было лечение нефробластом – 85%, герминогенно-клеточных опухолей и лимфом по 73%.





По данным немецких исследователей, общую эффективность лечения по этим программам можно увеличить до 80-85%, при условии раннего выявления опухолевого процесса.





Первичная диагностика опухолей в нашей стране у детей на ранней стадии (I-II) составляет 37%, тогда как на III-IV стадии заболевания выявляется 63% опухолей. По сравнению с 2015 годом ранняя диагностика улучшилась на 8%. Для этого в последние годы проводится работа по повышению уровня квалификации врачей педиатров и врачей общей практики в регионах, информированность населения об опасных признаках онкологических заболеваний у детей. Это даст возможность повышения ранней диагностики и увеличения выживаемости детей с онкологическим заболеваниями.





С этой целью, повсеместно проводится обучение врачей первичной медико-санитарной помощи по коротким учебным модулям. За последние 3 года обучено 2270 врачей, из них в 2016 году 206 врачей, в плане на 2017 год обучить еще 250 врачей.





На базе областных детских больниц в каждом регионе работают кабинеты детского онколога/гематолога для динамического наблюдения и проведения поддерживающей терапии пациентам с злокачественными новообразованиями.





Внедрение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в лечении детей с рецидивами лейкозов, приобретенной апластической анемией и тяжелыми формами солидных опухолей позволило добиться эффективных результатов, которые соответствуют современным международным стандартам.



