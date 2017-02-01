Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Павлодаре отказались признавать неосторожностью жестокое убийство выпускника детдома

1 февраля 2017, 12:46

Дело о смерти молодого человека будет возвращено в городскую прокуратуру.


Дело об убийстве павлодарца Рустама Баильдинова, видео расправы над которым вначале попало на видеокамеру, установленную в подъезде девятиэтажки, а затем в социальные сети, не будет рассматриваться городским судом №2 в ускоренном порядке, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Судья Жанар Турлыбаева долго перечисляла телесные повреждения, обнаруженные на теле погибшего парня. Среди них открытая черепно-мозговая травма (которая стала причиной смерти), переломы грудины, ребер, ссадины, кровоподтеки, ушибы по всему телу.

- Получив травмы головы и грудной клетки, Рустам Баильдинов не мог оказывать сопротивления, но подсудимый продолжал наносить удары, - рассказала представитель потерпевшего Айгерим Байсолтанова. - Смерть наступила не сразу. Когда Нурлан занес Рустама в квартиру, предположительно парень еще был живой, но помощи подсудимый ему не оказывал.

По словам адвоката, в суд уголовное дело поступило по части 3 статьи 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Дело было закончено в ускоренном порядке, и в таком случае суд не вправе назначить более половины максимального срока наказания, то есть более шести лет лишения свободы.

Брат убитого Мейрам Баильдинов с этим не согласен. Поэтому было подано заявление о нарушении прав потерпевшего и озвучено ходатайство о рассмотрении дела в общем порядке, которое судом было удовлетворено. Теперь дело о смерти молодого человека будет возвращено в городскую прокуратуру.

Мейрам Баильдинов вместе со своим адвокатом готовит ходатайство о переквалификации первоначальной статьи на другую - пункт 5 часть 2 статьи 99 УК РК«Убийство, совершенное с особой жестокостью», которая предполагает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Погибший 27-летний Рустам Баильдинов и обвиняемый 23-летний Нурлан Кайдаров были приятелями - они выпускники Мичуринского детского дома, поддерживали дружеские отношения между собой и после школы.

- Мне очень тяжело принять то, что моего мужа убил его близкий приятель, - рассказала агентству супруга погибшего Алина Табибулина. - Рустам очень жизнерадостный, общительный, спокойный, неконфликтный человек. Что произошло между ними? Я возможно никогда не узнаю. Мы с мужем были счастливы, все до этой трагедии складывалось просто замечательно - скоро должны были получить комнату в рамках программы «Дорожная карта занятости». Садик дочери Ясмин находится недалеко от этого общежития.

Напомним, убийство было совершено в период с 30 ноября по 1 декабря 2016 года.

- О смерти своего брата я узнал 2 декабря от знакомого, - говорит Мейрам Баильдинов. - Мне назвали имя предполагаемого убийцы. С друзьями поехал в Южный отдел полиции, куда, как оказалось, сигнал не поступал. Затем мы поехали на квартиру обвиняемого, но дверь никто не открыл. Кровавые следы вели с первого до девятого этажа, лифт, площадка возле квартиры тоже были в крови. Вызвали ЧС, участкового инспектора полиции, взломали дверь квартиры. В ванной обнаружили труп брата.

Фото: Рavlodarnews.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...