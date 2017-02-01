В Павлодаре отказались признавать неосторожностью жестокое убийство выпускника детдома

Дело об убийстве павлодарца Рустама Баильдинова, видео расправы над которым вначале попало на видеокамеру, установленную в подъезде девятиэтажки, а затем в социальные сети, не будет рассматриваться городским судом №2 в ускоренном порядке , передает корреспондент , передает корреспондент pavlodarnews.kz





Судья Жанар Турлыбаева долго перечисляла телесные повреждения, обнаруженные на теле погибшего парня. Среди них открытая черепно-мозговая травма (которая стала причиной смерти), переломы грудины, ребер, ссадины, кровоподтеки, ушибы по всему телу.

- Получив травмы головы и грудной клетки, Рустам Баильдинов не мог оказывать сопротивления, но подсудимый продолжал наносить удары, - рассказала представитель потерпевшего Айгерим Байсолтанова. - Смерть наступила не сразу. Когда Нурлан занес Рустама в квартиру, предположительно парень еще был живой, но помощи подсудимый ему не оказывал.

По словам адвоката, в суд уголовное дело поступило по части 3 статьи 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Дело было закончено в ускоренном порядке, и в таком случае суд не вправе назначить более половины максимального срока наказания, то есть более шести лет лишения свободы.

Брат убитого Мейрам Баильдинов с этим не согласен. Поэтому было подано заявление о нарушении прав потерпевшего и озвучено ходатайство о рассмотрении дела в общем порядке, которое судом было удовлетворено. Теперь дело о смерти молодого человека будет возвращено в городскую прокуратуру.

Мейрам Баильдинов вместе со своим адвокатом готовит ходатайство о переквалификации первоначальной статьи на другую - пункт 5 часть 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное с особой жестокостью», которая предполагает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.





Погибший 27-летний Рустам Баильдинов и обвиняемый 23-летний Нурлан Кайдаров были приятелями - они выпускники Мичуринского детского дома, поддерживали дружеские отношения между собой и после школы.





- Мне очень тяжело принять то, что моего мужа убил его близкий приятель, - рассказала агентству супруга погибшего Алина Табибулина. - Рустам очень жизнерадостный, общительный, спокойный, неконфликтный человек. Что произошло между ними? Я возможно никогда не узнаю. Мы с мужем были счастливы, все до этой трагедии складывалось просто замечательно - скоро должны были получить комнату в рамках программы «Дорожная карта занятости». Садик дочери Ясмин находится недалеко от этого общежития.





Напомним, убийство было совершено в период с 30 ноября по 1 декабря 2016 года.





- О смерти своего брата я узнал 2 декабря от знакомого, - говорит Мейрам Баильдинов. - Мне назвали имя предполагаемого убийцы. С друзьями поехал в Южный отдел полиции, куда, как оказалось, сигнал не поступал. Затем мы поехали на квартиру обвиняемого, но дверь никто не открыл. Кровавые следы вели с первого до девятого этажа, лифт, площадка возле квартиры тоже были в крови. Вызвали ЧС, участкового инспектора полиции, взломали дверь квартиры. В ванной обнаружили труп брата.



