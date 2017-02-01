Google намерена засудить россиянина за букву "G"

Компания Google пожаловалась в арбитражный суд на россиянина Виталия Попова, владеющего доменом ɢoogle.com

Адрес сайта Попова отличается от домена поисковика Google одним символом: россиянин взял Unicode-символ 0262 — "ɢ" вместо буквы "G". В компании считают, что мужчина использует фальшивый адрес Google для рассылки спама, сбора персональных данных пользователей и распространения вредоносного программного обеспечения.

Сам Виталий Попов называет обвинения Google ложью и не собирается расставаться с доменом.





"Нет ни единого факта, указывающего на то, что я рассылаю рекламные сообщения, которые идентифицируются как спам в соответствии с позицией официальных лиц в США. Ни единого доказательства", — отметил россиянин.





В Google заявили, что компания не комментирует судебные разбирательства до их завершения.