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Google намерена засудить россиянина за букву "G"

1 февраля 2017, 12:55

В компании считают, что мужчина использует фальшивый адрес Google для рассылки спама.


Компания Google пожаловалась в арбитражный суд на россиянина Виталия Попова, владеющего доменом ɢoogle.com, сообщает портал Vice Motherboard, передает РИА Новости.

Адрес сайта Попова отличается от домена поисковика Google одним символом: россиянин взял Unicode-символ 0262 — "ɢ" вместо буквы "G". В компании считают, что мужчина использует фальшивый адрес Google для рассылки спама, сбора персональных данных пользователей и распространения вредоносного программного обеспечения.
Сам Виталий Попов называет обвинения Google ложью и не собирается расставаться с доменом.

"Нет ни единого факта, указывающего на то, что я рассылаю рекламные сообщения, которые идентифицируются как спам в соответствии с позицией официальных лиц в США. Ни единого доказательства", — отметил россиянин.

В Google заявили, что компания не комментирует судебные разбирательства до их завершения.

Фото © AP Photo/ Paul Sakuma

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