Утвержден новый Государственный реестр ККМ

Государственный реестр контрольно-кассовых машин, утвержденный приказом Министра финансов РК от 30 декабря 2008 года № 635, изложен в новой редакции.

Данное изменение внесено приказом Министра финансов РК от 26 декабря 2016 года № 690, который вступает в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 11 февраля 2017 года.

Новый Государственный реестр контрольно-кассовых машин представлен в виде таблицы с тремя колонками, в первой из которых указан порядковый номер модели ККМ, во второй колонке указаны модели ККМ без функции передачи данных в органы государственных доходов, в третьей - модели ККМ с функцией передачи данных в органы государственных доходов. В общей сложности Реестр включает в себя 192 модели ККМ, из которых 40 - модели ККМ с функцией передачи данных в органы государственных доходов, и остальные 152 - модели ККМ без функции передачи данных в органы государственных доходов.

Напомним, что порядок ведения Государственного реестра ККМ регламентирован статьей 651 Налогового кодекса.