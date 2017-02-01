 
Преимущественно облачно
-15°

Астана

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 28%

Влажность: 76%

Давление: 731 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

324.50

1 февраля 

Курс НБРК

324.24

-

АЛМАТЫ

Покупка

323.50

Продажа

324.50

АСТАНА

Покупка

323.70

Продажа

324.50

Подробнее
351.00

1 февраля 

Курс НБРК

347.20

-

АЛМАТЫ

Покупка

348.00

Продажа

351.00

АСТАНА

Покупка

349.00

Продажа

350.40

Подробнее
Новости за сегодня

Утвержден новый Государственный реестр ККМ

Государственный реестр контрольно-кассовых машин, утвержденный приказом Министра финансов РК от 30 декабря 2008 года № 635, изложен в новой редакции.

Данное изменение внесено приказом Министра финансов РК от 26 декабря 2016 года № 690, который вступает в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 11 февраля 2017 года.

Новый Государственный реестр контрольно-кассовых машин представлен в виде таблицы с тремя колонками, в первой из которых указан порядковый номер модели ККМ, во второй колонке указаны модели ККМ без функции передачи данных в органы государственных доходов, в третьей - модели ККМ с функцией передачи данных в органы государственных доходов. В общей сложности Реестр включает в себя 192 модели ККМ, из которых 40 - модели ККМ с функцией передачи данных в органы государственных доходов, и остальные 152 - модели ККМ без функции передачи данных в органы государственных доходов.

Напомним, что порядок ведения Государственного реестра ККМ регламентирован статьей 651 Налогового кодекса.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код