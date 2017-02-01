ГЧП позволяет существенно снизить нагрузку на госбюджет - Б.Сагинтаев

Вторым приоритетом в своем Послании Глава государства определил кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды. Президент также подчеркнул неэффективное использование потенциала государственно-частного партнерства. В ходе заседания правительства Б.Сагинтаев подчеркнул: развитие ГЧП - персональная ответственность каждого руководителя, передает корреспондент BNews.kz. Он также отметил, что Глава государства подчеркнул недостаточное использование потенциала ГЧП, не смотря на то, что именно оно позволяет существенно снизить нагрузку на госбюджет.

«Глава государства подчеркнул недостаточное использование потенциала ГЧП. Хочу отметить, что имеется вся нормативно-правовая база, упрощены процедуры. Регионам представлена самостоятельность по подготовке реализации проектов. Доведены лимиты принятия обязательств по ГЧП на трехлетний период, однако ожидаемого эффекта нет. Это, несмотря на то, что именно ГЧП позволяет существенно снизить нагрузку на госбюджет», - сказал Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства.

Как отметил Глава государства, ГЧП должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе и социальной. Б.Сагинтаев поручил министерству нацэкономики совместно с акимами пересмотреть подходы и обеспечить активное использование ГЧП.

«Хочу отметить, что вопросы развития ГЧП - это персональная ответственность всех руководителей без исключения. Для недопущения ценовых сговоров поручаю Министерству нацэкономики совместно с министерством по инвестициям и палатой «Атамекен» провести ревизию законодательства для выявления норм, препятствующих конкуренции. Контроль и координация за Аскаром Узакпаевичем (Мамин - первый заместитель Премьер-министра, прим. редактора)», - поручил Б.Сагинтаев.

Одной из важных стратегических целей Глава государства назвал обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%. Для ее достижения принята программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Как отметил Б.Сагинтаев, все механизмы ее реализации определены и финансово обеспечены. Эффективность данной программы во многом зависит от результативности работы акимов. Каждый аким, согласно поручению Президента, должен предложить комплекс мер по развитию массового, в том числе семейного предпринимательства. Глава государства отметил, что именно количество созданных рабочих мест станет одним из ключевых критериев деятельности правительства и акимов.

«Министерству труда и соцзащиты поручаю выработать цифровые индикаторы по каждому региону, исходя из возможностей и поставленных задач по созданию новых рабочих мест. Также поручено выработать меры по снижению всех видов издержек для бизнеса, максимально оптимизировать процессы оказания государственных услуг. Министерству национальной экономики совместно с палатой предпринимателей «Атамекен» поручаю до 1 июля разработать системные меры по дерегулированию бизнеса. На рассмотрение Мажилиса парламента мы внесли пятый пакет законодательных поправок для улучшения позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business». Аскар Узакпаевич, возьмите на контроль ход прохождения законопроекта в парламенте», - сказал Б.Сагинтаев.

Правительством был определен перечень предприятий для приватизации до 2020 года. Президент поручил завершить приватизацию предприятий из этого перечня до конца 2018 года. Прежде всего, это касается акимов регионов, на долю которых приходится более 60% всех приватизированных объектов.

«Поэтому поручаю министерству финансов установить жесткий контроль процесса реализации объектов. К концу 2018 года не должно остаться ни одного неприватизированного объекта, за исключением тех, которые мы выводим на IPO. Кайрат Нематович (Келимбетов - глава Международного финансового центра «Астана», прим.автора), необходимо провести подготовительную работу, чтобы МФЦА стал основной площадкой для размещения акций наших компаний», - поручил глава Кабмина.

«Глава государства поручил пересмотреть роль государственных холдингов. Необходимо обеспечить их преобразование в компактные, эффективные холдинги. Исключить из их деятельности функции, которые можно передать в конкурентную среду. Руководителям холдингов «Самрук Казына», «Байтерек» и «Казагро» внести предложения в правительство», - добавил Премьер-министр.