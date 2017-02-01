Школьник в Бишкеке погиб, выпрыгнув из окна

Родители, распространяющие сообщение о смерти школьника, упоминают игру "Синий кит", связанную с намеренными желаниями детей уйти из жизни.

В Бишкеке сегодня рано утром восьмиклассник выбросился из окна и погиб. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в столичном Управлении образования.

Отметим, информация появилась в одной из родительских групп. По их данным, ученик совершил суицид в 4 часа утра.





На месте работает следственная группа. Напомним, в Кыргызстане в соцсетях распространяется некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой. Накануне в МВД заявили, что в Кыргызстане на сегодня не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицида подростков спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами.





Между тем Минобразования Кыргызстана распространило рекомендации для родителей в связи с суицидом школьника.





Министр образования страны Гульмира Кудайбердиева поручила всем директорам школ провести в срочном порядке родительские собрания на предмет усиления родительского контроля за времяпрепровождением детей в социальных сетях. Об этом 1 февраля сообщили в Министерстве образования и науки.





По данным ведомства, школам поручили настоятельно рекомендовать родителям включить на мобильных телефонах функцию «родительский контроль», которая позволяет получать информацию о сайтах, которые посещает их несовершеннолетний ребенок.





Также министерство обратилось к молодежным активистам с просьбой противодействовать в Сети распространению и компьютерных игр, которые могут нанести вред психологическому или физическому здоровью детей.





Кроме того, в Минобразования отметили, что на сегодняшний момент данным случаем занимаются правоохранительные органы, которые расскажут свою официальную версию событий и причину суицида.





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