Школьник в Бишкеке погиб, выпрыгнув из окна
1 февраля 2017, 13:15
Родители, распространяющие сообщение о смерти школьника, упоминают игру "Синий кит", связанную с намеренными желаниями детей уйти из жизни.
В Бишкеке сегодня рано утром восьмиклассник выбросился из окна и погиб. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в столичном Управлении образования.
Отметим, информация появилась в одной из родительских групп. По их данным, ученик совершил суицид в 4 часа утра.
На месте работает следственная группа.
Напомним, в Кыргызстане в соцсетях распространяется некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.
Накануне в МВД заявили, что в Кыргызстане на сегодня не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицида подростков спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами.
Между тем Минобразования Кыргызстана распространило рекомендации для родителей в связи с суицидом школьника.
Министр образования страны Гульмира Кудайбердиева поручила всем директорам школ провести в срочном порядке родительские собрания на предмет усиления родительского контроля за времяпрепровождением детей в социальных сетях. Об этом 1 февраля сообщили в Министерстве образования и науки.
По данным ведомства, школам поручили настоятельно рекомендовать родителям включить на мобильных телефонах функцию «родительский контроль», которая позволяет получать информацию о сайтах, которые посещает их несовершеннолетний ребенок.
Также министерство обратилось к молодежным активистам с просьбой противодействовать в Сети распространению и компьютерных игр, которые могут нанести вред психологическому или физическому здоровью детей.
Кроме того, в Минобразования отметили, что на сегодняшний момент данным случаем занимаются правоохранительные органы, которые расскажут свою официальную версию событий и причину суицида.
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Фото с сайта misto.kh.ua
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