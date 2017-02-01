Новый глава МИД Казахстана впервые выступил перед иностранными послами
1 февраля 2017, 13:16
Новый министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал иностранным дипломатам о предстоящем перераспределении власти.
Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, назначенный на эту должность месяц назад, впервые выступил перед дипломатическим корпусом иностранных государств.
Кайрат Абдрахманов был назначен министром иностранных дел РК в конце декабря прошлого года. До этого назначения Абдрахманов занимал должность Постоянного представителя Республики Казахстан при ООН.
"Уважаемые друзья! Дорогие послы! Я только присоединился к вам в качестве министра. Для меня большая честь и удовольствие встретиться со всеми вами и строить связи через вас с вашими достопочтенными народами и странами. (…) Мы здесь в МИД счастливы и горды тем, что у нас есть подобное достопочтенное дипломатическое сообщество", — сказал Абдрахманов на брифинге для дипломатического корпуса.
В ходе выступления Абдрахманов рассказал дипломатам о предстоящем перераспределении между ветвями власти в Казахстане.
"Суть заключается в том, что будет серьезное распределение власти, которое приведет к демократизации нашей политической системы", — заключил министр.
В Казахстане начался процесс перераспределения полномочий между ветвями власти, согласно которому президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Выступая в конце января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что проект конституционных реформ будет вынесен на всеобщее обсуждение.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Максим Блинов
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