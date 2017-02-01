Новый глава МИД Казахстана впервые выступил перед иностранными послами

Кайрат Абдрахманов был назначен министром иностранных дел РК в конце декабря прошлого года. До этого назначения Абдрахманов занимал должность Постоянного представителя Республики Казахстан при ООН.

"Уважаемые друзья! Дорогие послы! Я только присоединился к вам в качестве министра. Для меня большая честь и удовольствие встретиться со всеми вами и строить связи через вас с вашими достопочтенными народами и странами. (…) Мы здесь в МИД счастливы и горды тем, что у нас есть подобное достопочтенное дипломатическое сообщество", — сказал Абдрахманов на брифинге для дипломатического корпуса.



