Toyota покажет новую «Супру» в октябре

Что касается серийного автомобиля, он, как и было обещано, дебютирует в 2018 году.

Мировая премьера новой Toyota Supra состоится в октябре нынешнего года на международном автосалоне в Токио. Об этом сообщил японский журнал Best Car.





К сожалению, на осенней выставке покажут не товарное купе, а лишь близкий к производству прототип. Что касается серийного автомобиля, он, как и было обещано, дебютирует в 2018 году – спустя 16 лет после завершения производства Supra предыдущего, четвертого поколения.





Мы уже видели новую «Супру» на шпионских фото и знаем, что она будет продаваться и в США, и в Европе. Новый японский спорткар разделит шасси и моторы с купе-кабриолетом BMW, который придет на смену снятому с конвейера Z4. Предполагается, что баварцы назовут свою новую модель Z5. Оба автомобиля, сопоставимых по размеру с Porsche 911, будут выпускаться на заводе Magna Steyr в Австрии. Их совокупный тираж составит около 60 тысяч экземпляров в год.



