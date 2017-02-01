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Утверждены Правила лицензирования экспорта и импорта продукции

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 октября 2016 года № 719 «Об утверждении Правил лицензирования экспорта и импорта продукции» (не введен в действие)

В соответствии с подпунктом 14) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «Об экспортном контроле» утверждены Правила лицензирования экспорта и импорта продукции.

В частности, для получения лицензии заявителем или его уполномоченным лицом, имеющим письменное подтверждение соответствующих полномочий, представляются следующие документы:

1) заявление по форме, утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 3 «Об утверждении форм заявлений для получения и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, форм лицензий и (или) приложений к лицензиям» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10195);

2) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица заявителя - для юридического лица;

3) копия документа, удостоверяющий личность, - для физического лица;

4) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности в соответствии со статьей 471 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;

5) документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 949 «Об утверждении Квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по лицензированию экспорта и импорта продукции и перечень документов, подтверждающих соответствие им» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13512).

В случае подачи заявления в электронной форме посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений документы представляются в виде электронных копий документов, удостоверенных электронной цифровой подписью заявителя.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

 

1 февраля 2017, 13:33
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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