Б. Сапарбаев: Послание Главы государства направлено на повышение конкурентоспособности Казахстана, внедрение инноваций и новых технологий

Аким Мартукского района Нуржауган Калауов сообщил, что в 2016 году были выполнены практически все поставленные задачи социально-экономического развития.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев продолжает принимать участие в отчетных встречах акимов районов перед населением. Сегодня были подведены итоги социально-экономического развития Мартукского района за прошедший 2016 год и озвучены задачи на 2017 год. В отчетной встрече перед населением принял участие государственный инспектор администрации Президента РК Шалкар Байбек, передает пресс-служба акима области.





Аким Мартукского района Нуржауган Калауов сообщил, что в 2016 году были выполнены практически все поставленные задачи социально-экономического развития. Объем валовой продукции в сельском хозяйстве увеличился на 11%. В настоящее время в районе на постоянной основе работают 8 предприятий, производится 17,9% сыра и творога и 31% молока от областного объема.





В числе задач на 2017 год Нуржауган Калауов обозначил завершение проектов по строительству и вводу в эксплуатацию ЛЭП и газопровода к новым застройкам с. Сарыжар. Кроме того, планируется строительство электролиний к 36 участкам новой застройки с. Мартук и газификация 103 участков района, а также реализация других объектов и разработка ПСД на строительство газопроводов и водоводов в различных населенных пунктах района.









Бердыбек Сапарбаев отметил, что благодаря выгодному географическому месторасположению, логистики и природным ресурсам, район имеет огромный потенциал для дальнейшего наращивания темпов социально-экономического развития, который не используется должным образом. В связи с чем, аким области поручил усилить работу по реализации государственных программ, развитию сельского хозяйства и переработке сельскохозяйственной продукции, активизировать создание сельскохозяйственных кооперативов. При этом особо была отмечена необходимость развития всех видов промышленности, что обеспечит стремительный рост производства.





В ходе встречи, глава региона ответил на вопросы жителей района. В частности, мартучане интересовались вопросами строительства дорог, проведения косметического и капитального ремонта социальных объектов, а также развития сельского предпринимательства, оказания помощи социально-уязвимым слоям населения.









Затем Бердыбек Сапарбаев посетил среднюю школу в с. Аккайын, где остался недоволен качеством строительства учебного заведения. Аким области поручил руководству района устранить данные недостатки.





- За минувшие 7 дней Глава государства дважды выступил с обращениями к народу Казахстана. В первом своем обращении Нурсултан Абишевич сообщил о передаче некоторых президентских полномочий Правительству и Парламенту. Сегодня Президент обратился с Посланием к народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Вы хорошо знаете о том, что Казахстан добился огромных достижений благодаря политической воле Президента. Это послание отличается от других, поскольку оно направлено в основном на повышение конкурентоспособности нашей страны, внедрение инноваций и новых технологий, - подчеркнул аким области, подводя итоги встречи.









Бердыбек Сапарбаев отметил, что в Послании Президента народу Казахстана во главу угла ставится вопрос улучшения жизни населения.





- Елбасы сказал о том, что нашей страной успешно пройдены этапы по становлению независимого государства в условиях рыночной экономики, реализации стратегии развития «Казахстан-2030», - заключил аким области, поручив принять меры по модернизации экономики путем развития бизнеса, предпринимательства, реализации проектов в рамках ГЧП, сельского хозяйства, жилищного строительства.



