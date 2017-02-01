На место главврача, призывавшего «крутить больных», назначен новый руководитель

Сегодня был назначен новый руководитель Городской клинической больницы №7, сообщает BNews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Алматы.





«Главным врачом Городской клинической больницы №7 назначен Абдуллаев Марат Шадыбаевич, который являлся руководителем Центральной городской клинической больницы. Абдуллаев является одним из опытнейших руководителей системы здравоохранения, общий стаж в системе здравоохранения 36 лет, трудовую деятельность начал врачом абдоминальной онкохирургии, заведовал отделением проктологии клиники. С 2005 по 2007 годы занимал должность руководителя Департамента здравоохранения Кызыл-Ординской области, в 2012 году был назначен главным врачом Центральной городской клинической больницы», - сообщили в горздраве.





Между тем, на предыдущее место Абдуллаева также назначен новый главврач. Им стал не менее опытный Турдалин Нурлан Бостыбаевич.





«Турдалин трудовую деятельность начал главным врачом районной больницы в Актюбинской области, заведовал диагностическим отделением КазНИИ Онкологии и радиологии, также в разные годы возглавлял медицинские организаций. Н.Турдалин – кандидат медицинских наук, автор более 20-ти статьей, общий стаж в системе здравоохранения 18 лет», - добавили в ведомстве.





Напомним , ранее в мессенджере WhatsApp и социальной сети Facebook было размещено видео совещания медицинских работников в одном из медицинских учреждений, на котором Аманов А.Т. допустил нарушение этических норм, дискредитировав звание медицинского работника. Позже приказом Управления здравоохранения города Алматы от 27 января 2017 года главный врач Городской клинической больницы №7 Аманов А.Т. освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Для недопущения впредь таких нарушении медицинскими работниками в подведомственных медицинских организациях города Управлением здравоохранения проведена разъяснительная работа.



