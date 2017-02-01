Под Алматы ДТП оформили "странные" полицейские на гражданской машине

Владелец перевернувшейся машины недоумевает, что это были за представители областной полиции, и не были ли они подставными.

Под Алматы, в пос.Казцик произошло ДТП с перевертышем , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz









В результате ДТП пострадал водитель Renault. После ДТП, по его словам, стали происходить странные вещи. Мимо проехал Mercedes-Benz GL без госномеров. Через какое-то время машина вернулась обратно, но уже с госномерами. Из нее вышли сотрудники полиции, которые стали оформлять ДТП.





Как рассказал водитель Renault, полицейские не знали, как оформить дорожно-транспортное происшествие, периодически кому-то звонили, спрашивали, даже уезжали и снова возвращались, возобновляя оформление.









Сейчас владелец перевернувшейся машины недоумевает, что это были за представители областной полиции, и не были ли они подставными. В итоге документы забрали только у водителя Renault. Заподозрив неладное, он вызвал на место представителей страховой компании.









фото и видео предоставили представители страховой компании

Lexus GS300 двигался по ул.Бережинского в южном направлении. Его стал обгонять Renault Logan. И, слов водителя последнего, во время обгона сам Lexus его зацепил, отчего машину занесло на обочину, где она перевернулась на крышу.