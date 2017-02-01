Под Алматы ДТП оформили "странные" полицейские на гражданской машине
1 февраля 2017, 13:51
Владелец перевернувшейся машины недоумевает, что это были за представители областной полиции, и не были ли они подставными.
Под Алматы, в пос.Казцик произошло ДТП с перевертышем, передает корреспондент Zakon.kz.
Lexus GS300 двигался по ул.Бережинского в южном направлении. Его стал обгонять Renault Logan. И, слов водителя последнего, во время обгона сам Lexus его зацепил, отчего машину занесло на обочину, где она перевернулась на крышу.
В результате ДТП пострадал водитель Renault. После ДТП, по его словам, стали происходить странные вещи. Мимо проехал Mercedes-Benz GL без госномеров. Через какое-то время машина вернулась обратно, но уже с госномерами. Из нее вышли сотрудники полиции, которые стали оформлять ДТП.
Как рассказал водитель Renault, полицейские не знали, как оформить дорожно-транспортное происшествие, периодически кому-то звонили, спрашивали, даже уезжали и снова возвращались, возобновляя оформление.
В итоге документы забрали только у водителя Renault. Заподозрив неладное, он вызвал на место представителей страховой компании.
Сейчас владелец перевернувшейся машины недоумевает, что это были за представители областной полиции, и не были ли они подставными.
фото и видео предоставили представители страховой компании
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842073-200ef8a14dbe6ad5707fd008e10270c6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...