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Новости за сегодня

С 10 марта устанавливаются минимальные розничные цены на водки и ликероводочные изделия

Подпунктом 3 пункта 3 статьи 3 закона РК от 16 июля 1999 года № 429-І установлено, что государственное регулирование производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции включает в себя в том числе установление минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия. В соответствии с чем, постановлением Правительства РК от 27 января 2017 года № 24 установлены минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2017 год в размере 1 700 тенге за литр.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 10 марта 2017 года.


7 марта 2017, 07:00
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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