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GM и Honda приблизят водородное будущее

1 февраля 2017, 14:05

FCSM организуется в рамках масштабного соглашения между GM и Honda.


General Motors и Honda объявили о создании совместного предприятия, которое займется массовым производством топливных ячеек нового поколения. Эти элементы будут использоваться в водородомобилях обеих компаний.

Новое СП – первое в своем роде – назвали просто Fuel Cell System Manufacturing (FCSM). Он будет базироваться на заводе аккумуляторов General Motors в американском штате Мичиган. Партнеры вложатся в проект в равных долях, общая сумма инвестиций составит 85 миллионов долларов. Серийный выпуск водородных ячеек должен начаться в районе 2020 года.

FCSM организуется в рамках масштабного соглашения между GM и Honda, заключенного в июле 2013 года и подразумевающего совместную разработку топливных элементов нового поколения и новых способов хранения водорода. На протяжении последних трех лет инженеры двух компаний работали как единая команда, обмениваясь своими ноу-хау и стремясь создать компактную и недорогую систему, которая позволит превратить машины на водороде из автоэкзотики для поклонников «зеленых» технологий в по-настоящему массовый продукт.

Помимо совершенствования технологии, GM и Honda стремятся максимально удешевить ее, а параллельно ведут переговоры с правительствами и другими заинтересованными сторонами относительно развития инфраструктуры. На сегодняшний день публичные водородные заправки – редкость даже для высокотехнологичных стран вроде Японии и США, поэтому пионеры отрасли, такие как Honda, Toyota и Hyundai, предлагают свои водородомобили преимущественно в лизинг, включая заправку в стоимость машины.

Весной 2016 года Honda вывела на свой домашний японский рынок новый водородный седан Clarity, а к декабрю начала поставлять ту же модель в США. У General Motors серийного водородомобиля пока нет, но он активно занимается испытаниями прототипов.

Текст: Александр Орехов
Фото: Honda

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