В Азербайджане заявили об уничтожении четырех террористов
1 февраля 2017, 14:06
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Служба госбезопасности Азербайджана сообщила в среду об уничтожении четырех террористов, планировавших теракты в стране, передает РИА Новости.
"В Азербайджане в ходе проведенной 31 января спецоперации по задержанию подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений были ликвидированы граждане республики М. Улубеков по прозвищу Абу Хавса, Г. Демиров по прозвищу Абдульгариб, Т. Алмамедов и С. Мамедов по прозвищу Абдуллах. Один из них — Ф. Садыхов по прозвищу Абдулхалид задержан", — сообщила в среду пресс-служба Службы госбезопасности.
По данным ведомства, в ходе операции указанные граждане оказали вооруженное сопротивление, открыв огонь из автоматов и пистолетов.
"В ходе ответных мер со стороны оперативников четверо из террористов были уничтожены. Они планировали теракты в стране", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Фото © РИА Новости. Али Кямал
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