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В Азербайджане заявили об уничтожении четырех террористов

1 февраля 2017, 14:06

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.


Служба госбезопасности Азербайджана сообщила в среду об уничтожении четырех террористов, планировавших теракты в стране, передает РИА Новости.

"В Азербайджане в ходе проведенной 31 января спецоперации по задержанию подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений были ликвидированы граждане республики М. Улубеков по прозвищу Абу Хавса, Г. Демиров по прозвищу Абдульгариб, Т. Алмамедов и С. Мамедов по прозвищу Абдуллах. Один из них — Ф. Садыхов по прозвищу Абдулхалид задержан", — сообщила в среду пресс-служба Службы госбезопасности.
По данным ведомства, в ходе операции указанные граждане оказали вооруженное сопротивление, открыв огонь из автоматов и пистолетов.

"В ходе ответных мер со стороны оперативников четверо из террористов были уничтожены. Они планировали теракты в стране", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Фото © РИА Новости. Али Кямал


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