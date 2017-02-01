В Азербайджане заявили об уничтожении четырех террористов

Служба госбезопасности Азербайджана сообщила в среду об уничтожении четырех террористов, планировавших теракты в стране,

"В Азербайджане в ходе проведенной 31 января спецоперации по задержанию подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений были ликвидированы граждане республики М. Улубеков по прозвищу Абу Хавса, Г. Демиров по прозвищу Абдульгариб, Т. Алмамедов и С. Мамедов по прозвищу Абдуллах. Один из них — Ф. Садыхов по прозвищу Абдулхалид задержан", — сообщила в среду пресс-служба Службы госбезопасности.

По данным ведомства, в ходе операции указанные граждане оказали вооруженное сопротивление, открыв огонь из автоматов и пистолетов.





"В ходе ответных мер со стороны оперативников четверо из террористов были уничтожены. Они планировали теракты в стране", — говорится в сообщении.





В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.