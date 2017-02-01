Авиакомпания возместит ущерб пострадавшим от падения Boeing под Бишкеком

Турецкая авиакомпания АСТ готова возместить ущерб гражданам Кыргызстана пострадавшим в результате падения грузового Boeing 747 на поселок в окрестностях международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана,

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании утром 16 января вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана и рухнул на жилой поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта. На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе четырех членов экипажа воздушного судна и 34 кыргызстанца из которых 16 детей. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался еще один житель поселка. Разрушены около 30 жилых домов поселка.





"Представители турецкой авиакомпании заявили о готовности оказать помощь по возмещению материального ущерба, оказать содействие в психологической помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также взять на себя ответственность по их дальнейшему обучению и другие расходы", — сообщает пресс-служба кыргызского кабмина.