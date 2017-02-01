Авиакомпания возместит ущерб пострадавшим от падения Boeing под Бишкеком
1 февраля 2017, 14:10
Об этом было заявлено в среду во время встречи первого вице-премьер-министра республики Мухамметкалый Абулгазиева с гендиректором компании Желалом Карабашем.
Турецкая авиакомпания АСТ готова возместить ущерб гражданам Кыргызстана пострадавшим в результате падения грузового Boeing 747 на поселок в окрестностях международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана, передает РИА Новости.
Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании утром 16 января вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана и рухнул на жилой поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта. На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе четырех членов экипажа воздушного судна и 34 кыргызстанца из которых 16 детей. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался еще один житель поселка. Разрушены около 30 жилых домов поселка.
"Представители турецкой авиакомпании заявили о готовности оказать помощь по возмещению материального ущерба, оказать содействие в психологической помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также взять на себя ответственность по их дальнейшему обучению и другие расходы", — сообщает пресс-служба кыргызского кабмина.
Во время встречи Абулгазиев представил подробную информацию о произошедшей авиакатастрофе и ее последствиях. По его данным, в больницах Бишкека продолжают получать медицинскую помощь пострадавшие во время авиакатастрофы, оставшиеся без жилья граждане временно размещены в гостинице. "Все вопросы по произошедшей авиакатастрофы находятся под контролем правительства, пострадавшим со стороны государства оказывается необходимая помощь. Теперь нам необходимо совместными усилиями решить проблемы пострадавших в результате авиакатастрофы", — приводит слова Абулгазиева пресс-служба.
Гендиректор авиакомпании также проинформировал что груз, который перевозил разбившийся авиалайнер во время рейса по маршруту "Гонконг-Бишкек-Стамбул", "не предназначался для Бишкека" и самолет останавливался в "Манасе" только для дозаправки и смены экипажа. Ранее парламентская оппозиция Кыргызстана предположила, что самолет мог доставлять в республику какие-то грузы, минуя таможню.
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Фото © Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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