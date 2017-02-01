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Землетрясение произошло в 242 км от Алматы

1 февраля 2017, 14:10

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 01 февраля 2017г. в 12 час 20 мин 52 сек Алматинского времени (01 февраля 2017г. в 06 час 20 мин 52 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 242 км на юго-восток от г. Алматы на территории Кыргызстана.



"Энергетический класс землетрясения 11.4.Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 42.20° с.ш. 79.53° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - говорится в сообщении.

Фото: КирТАГ


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