Китайский кинорынок: лакомый кусок, который нам не по зубам

Казахстанские чиновники не раз заявляли о намерении выйти на кинорынок Китая, но шансы здесь очень невелики.

А вот сам Китай, похоже, готов побороться за захват всего мирового рынка киноиндустри. Китайский кинорынок для всей мировой киноиндустрии с каждым годом становится все более заманчивой целью. Только в прошедшем 2016 году число кинозрителей там составило более 1,3 млрд человек, а кассовые сборы по ряду голливудских фильмов превзошли сборы на всех остальных рынках вместе взятых, как это произошло, например с «Варкрафтом».





Далекий, но такой перспективный…





Подобные достижения не ускользнули от внимания и отечественных кураторов кинобизнеса. В середине января на заседании правительства министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что среди задач развития казахстанского кинематографа «выход на широкий международный кинорынок, в том числе и китайский, вызывающий сегодня огромный интерес по всему миру».





Еще раньше - летом прошлого года на встрече с президентом China Film Group Corp. Цзяо Хунфэном министр заявил: «Китайская аудитория составляет более 800 млн зрителей. Поэтому выход на ваш кинорынок открывает перед казахстанским кинематографом огромные перспективы».





Кстати, первый шаг в заветном направлении уже сделан. В прошлом году стало известно, что киностудия «Казахфильм» совместно с китайской кинокомпанией Shineworks запускает в производство художественный фильм «Композитор», посвященный судьбе китайского композитора Си Синхая, который с 1941 по 1943 год работал в Казахстане. Этот процесс был начат в декабре 2016 года, а в текущем году уже начинается активная съемка картины.





Тем не менее, при всем уважении к совместному творчеству казахстанских и китайских кинематографистов, эта картина вряд ли дойдет до массового китайского зрителя и вряд ли принесет существенные кассовые сборы. Скорее всего, главные дивиденды, которые удастся получить обеим сторонам, будут сосредоточены в формировании положительного имиджа стран у кинозрителей Казахстана и Китая.





Вопрос о том, что же такого эксклюзивного сможет предложить наша страна китайским зрителям, лучше переадресовать специалистам в области отечественного кинематографа. А вот посмотреть, почему на китайский рынок будет сложно пробиться, несмотря на бесконечное множество посетителей десятков тысяч кинозалов, - задача более посильная и интересная, в том числе и для чиновников МКС.





Кинорынок Китая – регулируемый Клондайк





В последние десятилетия Китай медленно, но планомерно завоевывает те рынки, на которых его мало кто ожидал увидеть. В мире уже без предубеждений стали относиться к китайским смартфонам и ноутбукам, неплохие позиции завоевывает китайский автопром, выходит на высокий уровень туристическая отрасль. Столь же неторопливо и уверенно формируется и китайский кинорынок. Причем, как и во всех остальных случаях, Китай осваивает новые рынки и новую продукцию в первую очередь именно для своих граждан, а уже потом начинает выходить на экспорт этих достижений для всего остального мира.





Итак, Китай, серьезно взявшись за кинорынок, закономерно «начал с себя». Важно отметить, что культура частого посещения кинотеатров, повышенного внимания к киноновинкам и жизни «звезд», столь сильно развитая на Западе и имеющая довольно крепкие корни на постсоветском пространстве, в Китае стала «приживаться» только в самом конце ХХ – начале XXI века. Даже сейчас многие из тысяч «свежепостроенных» кинотеатров, заполняются очень слабо, демонстрируя хорошие сборы только в дни праздников.





Однако рост здесь более чем впечатляющий. По данным статистики КНР, с 2003 по 2015 год кинорынок Китая показывал ежегодный рост - в среднем на 35%.





В 2015 году кассовые сборы в Китае составили $6,4 млрд, а в 2016 - $6,6 млрд. Количество кинозрителей в 2016 году их число составило1,372 млрд человек и выросло на 8,89%.





Более того, в конце прошлого года Китай «догнал и перегнал Америку» по количеству кинозалов. Так, официальные СМИ довели до сведения читателей, что «по состоянию на 20 декабря в Китае насчитывалось 40917 киноэкранов», уточнив, что «в мае этого года число киноэкранов в США составило 40759». И это, конечно, чистая победа в самых лучших традициях, несмотря на то, что кассовые сборы на североамериканском рынке составили $11,4 млрд, что почти на $5 млрд больше чем, в Китае.





Оставив иронию, надо признать, что подобные темпы роста строительства кинозалов вполне объяснимы и, более того, с учетом населения КНР число строящихся кинотеатров будет расти, хотя уже явно не так стремительно, как сейчас. В 2016 году в Китае ежедневно (!) открывались 26 новых кинозалов, а в 2015 году – по 22 новых кинозала в день.





Надо отметить, что китайский кинорынок довольно жестко регулируется государством. Это, помимо очевидной цензуры как китайских, так и зарубежных фильмов, выражается в явном протекционизме по отношению к собственным фильмам. Во-первых, для зарубежных лент выдается ежегодная квота в 34 фильма, остальные фильмы в прокате – отечественные либо совместного производства.





Во-вторых, все зарубежные фильмы идут на языке оригинала с китайскими субтитрами. Мера, в целом, очень полезная и многие образованные жители страны это приветствуют, но, надо признать, что остается очень большой сегмент зрителей, которых такая норма отпугивает.





В-третьих, в Китае работает целый комплекс организационных мер: от льгот кинотеатрам за показ отечественных лент до введения довольно длительных периодов запрета на показ зарубежных картин.





Тенденции развития





В течение последних месяцев, при всех поражающих воображение показателях, на китайском кинорынке наблюдается очевидная тенденция снижения темпов роста. Особенно это заметно при сравнении динамики роста кассовых сборов. Так, в 2016 году сборы превысили показатель прошлого года лишь на 3,7%. Эта цифра выглядит особенно удивительной, если учитывать, что в 2015 году рост кассовых сборов достиг рекордного скачка в 48,7%.





Если в 2015 и начале 2016 года звучали прогнозы, что Китай по сумме кассовых сборов обгонит кинорынок Северной Америки, включающий США и Канаду, уже к 2018-2020 гг., то сейчас ожидания стали намного скромнее.





Чем объясняются рекордные темпы роста прошлых лет и их снижение в 2016 году? Аналитики видят несколько основных причин:





В первую очередь это связано с уже и так довольно высоким уровнем кассовых сборов, при которых дальнейший рост в 30-40% уже был бы вряд ли возможен. К тому же, снижение темпов произошло после скачка 2015 года, когда очень активно развивались онлайн-платформы для продажи билетов, действовало множество скидок и дотаций для привлечения зрителей, а в прошлом году большинство этих акций было прекращено.





К тому же в 2016 году, по мнению аналитиков, не было выпущено настолько много заметных кинохитов, чтобы «заманить» китайского зрителя, который становится все более разборчивым. Причем, это утверждение относится и к китайскому, и к зарубежному кинопрому. Самым кассовым фильмом 2016 года стал китайский фильм «Русалочка», собравший в прокате более $500 млн. Далее идут мультфильм: «Зверополис», фэнтази «Варкрафт», блокбастер «Капитан Америка: Гражданская война» и картина «Царь обезьян 2».





Главным «ожиданием» 2017 года является фильм, пожалуй, самого известного китайского режиссера Чжана Имоу «Великая стена» с бюджетом $150 млн. Это фильм совместного производства Китая и США, который уже собрал в прокате более $200 млн.





Среди других перспективных фильмов 2017 года на китайском рынке: «Пираты Карибского моря-5», «Человек-паук: Возвращение домой», «Форсаж-8».

Кстати, ожидается, что квота на прокат иностранных фильмов в текущем году вырастет, как минимум, на 10 фильмов. Готовность к послаблениям была видна уже в конце 2016 года, когда регулятор помимо заявленных 34 допустил к прокату еще несколько зарубежных картин.





Продвижение на мировом рынке





Китай сегодня занимает третье место в мире по количеству выпускаемых фильмов, уступая лишь Индии и Соединенным Штатам, и обогнав в этом списке Японию, Францию и Великобританию. В 2016 году в Китае было снято в общей сложности 944 фильма, в числе которых художественных 772, мультфильмов – 49, остальные – научно-популярные и документальные.





По данным Главного государственного управления КНР по делам печати, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения, в структуре поступлений кассовых сборов 58,3% пришлось на фильмы отечественного производства и 41,7% - на зарубежные ленты.





Однако надо помнить, что в «отечественных» сборах довольно большой процент занимают картины «совместного производства». Причем речь идет не только о сотрудничестве с иностранными партнерами, но и о скупке китайскими компаниями активов в мировой киноиндустрии.





Так, в 2016 году компания Dalian Wanda Group за $3,5 млрд наличными приобрела киностудию Legendary Entertainment, входящую в шестерку ведущих компаний Голливуда. Более того, регулярно публикуется информация о том, что Wanda Group, владелец которой Ван Цзяньлинь является самым богатым человеком в Китае, ведет переговоры о покупке долей в кинокомпаниях студиях Paramount Viacom, Lionsgate и Metro-Goldwyn-Mayer. Эксперты ожидают, что в ближайшие несколько лет эта компания будет контролировать до 20% мирового кинорынка.





Помимо этого, Wanda Group еще в 2012 году купила вторую по величине сеть американских кинотеатров АМС и сейчас на базе этих стандартов активно продвигает строительство своей сети кинотеатров в Китае. Причем это всегда кинозалы 3D со всем необходимым оснащением.





В октябре этого года стало известно, что знаменитый китайский миллиардер Джек Ма, создатель Alibaba и, соответственно, глава Alibaba Pictures станет обладателем миноритарного пакета акций Amblin Partners, компании Стивена Спилберга. При оглашении сделки стороны сообщили, что Ма будет помогать компании Спилберга продвигаться на китайском рынке.





Почему наше кино вряд ли придет в Китай?





Будем категоричны. Китайский рынок наше кино «завоевать», как это ни прискорбно, не сможет. Во-первых, пробиться к китайской аудитории мы сможем только в рамках совместных фильмов, потому что та самая квота в 34 иностранных фильма, ежегодно выдаваемая властями КНР, плотно забита голливудскими фильмами. Как правило, помимо картин из США в это квоту попадают не больше 2-3 других иностранных кинолент, в прошлом году, сюда вошли российские «Экипаж» и «Он – дракон». При всем уважении шансов у казахстанских картин «супротив Голливуда» нет.





Во-вторых, если все же задаться целью выйти на китайский рынок в рамках совместных картин, то для здесь есть три условия. Китайская компания должна оплатить треть затрат, в фильме должен быть хотя бы один китайский актер, и хотя бы одна сцена должна быть снята в Китае. Именно поэтому многие голливудские боевики все чаще снимаются «в интерьерах» Гонконга, Шанхая или Макао, а в составе актеров все чаще появляются азиатские лица. Для Казахстана, с одной стороны, проблем с этим возникнуть не должно, особенно легок в исполнении первый пункт. Однако, все, что касается китайских персонажей и сценария, должно показывать Китай в предельно выгодном свете, иначе фильм не пропустит цензура. И здесь нашим кинематографистам придется работать очень аккуратно, потому что создать и воплотить сценарий с участием китайских актеров, который угодил бы «и нашим, и вашим», и еще был бы кассовым и захватывающим – нешуточный вызов.





В-третьих, даже если удастся создать картину, подходящую по всем критериям для показа на китайских экранах, шансы окупить ее достаточно невелики. Требовательность китайских зрителей растет с каждым годом.

Плюс, как и везде, у местной аудитории есть свои вкусы и предпочтения, которые можно забыть, когда смотришь универсальное голливудское кино, но вот в случае со специфическим материалом – будут проблемы. Тем более, что основным конкурентом, в случае если удастся выйти на совместное производство, будет все же китайский производитель. Китайские сценаристы, как и мастера по постановке спецэффектов, заметно повышают уровень собственного мастерства.





В общем, планы по выходу на китайский рынок – начинание похвальное, но хотелось бы услышать программу действий. Потому что самим представить этот процесс немного затруднительно.





Татьяна Каукенова



