Вank RBK увеличил капитал на 11 млрд тенге

АО «Bank RBK» (далее – Банк) сообщает об увеличении регуляторного капитала Банка на 11 млрд тенге (в процентном выражении – на 12%). Из указанной суммы 9,9 млрд тенге поступило в виде простых акций, а оставшиеся 1,1 млрд тенге – в виде субординированного долга. В результате докапитализации размер регуляторного капитала Банка составил порядка 103 млрд тенге, собственного капитала – 92 млрд тенге, уставного капитала – 64 млрд тенге. Наращивание капитала позволило Банку увеличить показатели достаточности капитала К1-1 и К2 с 7,5% и 9,0% до порядка 8,5% и 10,1% соответственно.





Bank RBK напоминает, что за один только предыдущий год уставный капитал Банка был увеличен на 13,3 млрд тенге за счет размещения новых акций. При этом активы Банка в августе 2016 года превысили знаковую отметку в 1 трлн тенге.





Благодаря росту капитализации Банк сможет упрочить конкурентоспособные позиции на рынке. Привлеченные средства будут направлены на финансирование корпоративного сектора экономики и кредитование казахстанских предприятий малого и среднего бизнеса.





«Bank RBK разделяет политику Национального Банка РК, применяющего широкий спектр мер, направленных на оздоровление ситуации в отечественном банковском секторе и повышение устойчивости банков второго уровня. Уверены, что эта важная работа получит дополнительный импульс в свете актуальных поручений, данных Президентом Республики Казахстан – Лидером Нации Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу Казахстана. Акционеры и руководство Bank RBK строго придерживаются принципов ответственного подхода к ведению бизнеса и по мере необходимости осуществляют своевременные вливания в капитал банка в целях поддержки роста финансового института и упрочения его надежности», – отметил председатель правления АО «Bank RBK» Игорь Мажинов.



