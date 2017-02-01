СМИ: Пан Ги Мун не будет баллотироваться в президенты Южной Кореи
1 февраля 2017, 14:20
Экс-генсек ООН заявил о разочаровании в некоторых политиках и бессмысленности работы с ними.
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих в 2017 году президентских выборах в Республике Корея. Об этом он заявил в парламенте, сообщило агентство Yonhap, передает ТАСС.
"Я откажусь от своего искреннего стремления добиться изменений в политике и объединения страны под моим руководством", - заявил Пан Ги Мун на незапланированной пресс-конференции, добавив, что он разочаровался в некоторых политиках и считает бессмысленным работать вместе с ними.
Ранее экс-глава ООН считался вероятным кандидатом на пост президента страны. В Центральной избирательной комиссии Южной Кореи подтверждали, что Пан Ги Мун имеет право принять участие в президентских выборах в Республике Корея, несмотря на длительное пребывание за границей.
В декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе. После того, как его утвердит Конституционный суд, в стране должны будут состояться досрочные выборы нового главы государства.
Фото © Bae Hoon-shick/Newsis via AP
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842083-7e07222b4af0c281f807e8656e46bd33
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...