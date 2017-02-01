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СМИ: Пан Ги Мун не будет баллотироваться в президенты Южной Кореи

1 февраля 2017, 14:20

Экс-генсек ООН заявил о разочаровании в некоторых политиках и бессмысленности работы с ними.


Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих в 2017 году президентских выборах в Республике Корея. Об этом он заявил в парламенте, сообщило агентство Yonhap, передает ТАСС.

"Я откажусь от своего искреннего стремления добиться изменений в политике и объединения страны под моим руководством", - заявил Пан Ги Мун на незапланированной пресс-конференции, добавив, что он разочаровался в некоторых политиках и считает бессмысленным работать вместе с ними.

Ранее экс-глава ООН считался вероятным кандидатом на пост президента страны. В Центральной избирательной комиссии Южной Кореи подтверждали, что Пан Ги Мун имеет право принять участие в президентских выборах в Республике Корея, несмотря на длительное пребывание за границей.

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе. После того, как его утвердит Конституционный суд, в стране должны будут состояться досрочные выборы нового главы государства.

Фото © Bae Hoon-shick/Newsis via AP

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