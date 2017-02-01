Дом-музей Ахмета Байтурсынова внесут в список памятников истории и культуры Казахстана

Заместитель Премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетов поручил министру культуры и спорта РК изучить биографии создателей Алаш Орды и выпустить о них книгу и 10-томное научное наследие Ахмета Байтурсынова. Также на спецсовещании с участием запремьера сообщили, что в ближайшее время здание дома-музея А. Байтурсынова будет внесено в госсписок памятников истории и культуры республиканского значения , передает , передает Zakon.kz





Вице-премьер отметил о необходимости создания документальных фильмов и издания книг совместными усилиями с историками, литераторами и специалистами в области кино и телевидения.





«Нам необходимо тщательно подготовиться к 100-летию движения «Алаш». Сейчас самое главное – в течение 2 недель разработать план. Затем согласуем его с главой государства и определим время. 100-летие движения «Алаш» не должно оставаться в том времени, просто историей, его необходимо связать с современным независимым государством. Цели и мечты деятелей движения «Алаш», их исполнение, становление независимого государства должно повысить национальное и историческое сознание народа», - сказал вице-премьер Имангали Тасмагамбетов.





Напомним, что на прошлой неделе заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетов посетил дом-музей Ахмета Байтурсынова в Алматы, где ознакомился с его деятельностью.



