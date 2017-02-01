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Советник Трампа не исключил появления коалиции с Россией по борьбе с ИГ

1 февраля 2017, 14:22

Шон Спайсер отметил, что Вашингтон "готов к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это будет отвечать национальным интересам Соединенных Штатов".


Советник президента США Дональда Трампа по внешней политике во время предвыборной кампании Валид Фарес считает возможным возникновение в будущем широкой коалиции по борьбе с терроризмом с участием РФ и США, об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

Трамп в своих предвыборных заявлениях ставил на первое место борьбу с запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Кроме того, он намеревался наладить отношения с Россией, в том числе, чтобы совместно бороться с ИГ.

В своем недавнем заявлении для прессы официальный представитель Белого дома Шон Спайсер отметил, что Вашингтон "готов к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это будет отвечать национальным интересам Соединенных Штатов".

В свою очередь, в недавнем интервью португальскому телевидению президент Сирии Башар Асад заявлял, что, если Трамп сдержит свои обещания в вопросах борьбы с терроризмом, то станет естественным союзником Сирии — как Россия или Иран.

"(Контакты) продолжаются, и лидеры обеих стран решили работать вместе, чтобы найти решение. Во-вторых, могут возникнуть альянсы, которые включают в себя не только США и Россию, но также подразумевают участие в них арабских и исламских стран", — сказал Фарес, отвечая на вопрос о возможности появления в будущем широкого антитеррористического фронта с участием РФ и Соединенных Штатов.

Фото © AP Photo

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